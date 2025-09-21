کولیوند گفت: رژیم صهیونیستی ۵ نیروی امدادگرهلال احمر ایران را به شهادت رساند که پیگیری حقوقی این اقدام غیرقانونی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در آیین روز جهانی صلح، گفت: جمعیت‌های ملی ۹۳ کشور پای مستندات هلال احمر برای نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی را به امضا رساندند و این مستندات به مجامع بین المللی برای ثبت اقدامات غیرقانونی این رژیم ارسال شده است. هلال احمر اسنادی را جمع آوری کرده و ۹۰ عنوان مجرمانه به دادستانی کیفری بین المللی ارسال کرده تا نقض حقوق بشردوستانه رژیم صهیونیستی ثبت شود.

وی افزود: این اسناد و شواهد به اذعان دیوان بین المللی کیفری اسناد معتبری بودند. جنایت‌های رژیم صیهونیستی‌در لبنان و ایران نیز ثبت شده و پیگیری می‌شود. علاوه بر این رژیم صهیونیستی ۵ نیروی امدادگرهلال احمر ایران را به شهادت رساند که پیگیری حقوقی این اقدام غیرقانونی آغاز شده است.

کولیوند ادامه داد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه، لبنان، ایران و یمن هدف قرار گرفتند و این گوشه‌ای از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر است. رژیم صهیونیستی منطقه‌ای در تهران را هدف قرار داد که محل تجمع مراکز درمانی است. بیمارستان حضرت فاطمه در یوسف آباد هم در‌ معرض حمله قرار گرفت که به علت عمل نکردن بمب خسارتی وارد نشد. این موارد نشان می‌دهد که آنها برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه خود به کودکان و بیماران هم حمله می‌کنند و جنایت‌های متعددی مرتکب می‌شوند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی عمدا علیه غیرنظامیان حمله می‌کند و به دنبال از بین بردن زیرساخت ها، مساجد و کلیسا‌ها است. جنایت دیگر رژیم صهیونیستی هدف قرار دادن زندان اوین بود که در این حمله زندانیان و خانواده‌های آنها جان باختند. حمله به کادر درمان، خبرنگاران و پرستاران نیز در کارنامه جنایت بار این رژیم ثبت شده است و از اذهان عمومی‌پاک نمی‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این جنایت ها، اما ما کوتاه نمی‌آییم و در کنار مردم غزه حاضر هستیم و کمک رسانی به جنگ زدگان را ادامه می‌دهیم. خدمات هلال احمر در خان یونس و غزه که توسط داوطلبان هلال احمر انجام می‌شود، با قوت ادامه دارد و توانستیم در اردوگاه‌های آوارگان میان مردم غذا توزیع کنیم.

وی افزود: جنایتکاران مانع همین کمک های ساده غذایی می‌شوند و سوءتغذیه در غزه گسترش پیدا کرده است. امروز در غزه حتی امکانات درمانی نیز وجود ندارد و مجروحان متعددی بدون درمان باقی مانده‌اند.

گفتنی است «کنفرانس بین المللی گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی با محوریت هنر صلح گرایانه» با حضور مهمانان داخلی و خارجی توسط مجمع جهانی صلح اسلامی امروز ۳۰ شهریورماه به مناسبت روز جهانی صلح در فرهنگستان هنر تهران برگزار شد.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: رئیس جمعیت هلال احمر ، حمله اسرائیل به ایران ، امدادگران هلال احمر ، حقوق بشردوستانه
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان کشور افغانستان
کولیوند مطرح کرد؛
خدمات گسترده هلال‌احمر به زائران در عراق/ کاهش چشمگیر تلفات نسبت به سال گذشته
اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر ایران برای همکاری بشردوستانه با سودان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
آخرین اخبار
لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
لزوم مدیریت دلهره فرزندان در روز اول ورود به مدرسه + فیلم
ماجرای زندگی دوباره یک روستا در حاشیه کویر ایران + فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در صادقیه/ کشف ۴۰ میلیارد ریال ارز غیرمجاز
قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی در کارگاه‌های کشاورزی متوقف نشده است
آتش‌سوزی گسترده در دو سوله تولید ساعت در جاده خاوران؛ خسارت سنگین، اما بدون تلفات جانی
مرگ یک زن ۲۷ ساله در نازی‌آباد بر اثر عمل زیبایی بینی
پیام فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز موج بازگشت مسافران تعطیلات پایان تابستان/ هشدار پلیس راه نسبت به شتاب‌زدگی رانندگان
امضای ۹۳ کشور پای مستندات نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه
روش‌های سنتی در برخورد با تخلفات صنفی دیگر پاسخگو نیست
هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است