کولیوند گفت: رژیم صهیونیستی ۵ نیروی امدادگرهلال احمر ایران را به شهادت رساند که پیگیری حقوقی این اقدام غیرقانونی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در آیین روز جهانی صلح، گفت: جمعیتهای ملی ۹۳ کشور پای مستندات هلال احمر برای نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی را به امضا رساندند و این مستندات به مجامع بین المللی برای ثبت اقدامات غیرقانونی این رژیم ارسال شده است. هلال احمر اسنادی را جمع آوری کرده و ۹۰ عنوان مجرمانه به دادستانی کیفری بین المللی ارسال کرده تا نقض حقوق بشردوستانه رژیم صهیونیستی ثبت شود.
وی افزود: این اسناد و شواهد به اذعان دیوان بین المللی کیفری اسناد معتبری بودند. جنایتهای رژیم صیهونیستیدر لبنان و ایران نیز ثبت شده و پیگیری میشود. علاوه بر این رژیم صهیونیستی ۵ نیروی امدادگرهلال احمر ایران را به شهادت رساند که پیگیری حقوقی این اقدام غیرقانونی آغاز شده است.
کولیوند ادامه داد: بیمارستانها و مراکز درمانی در غزه، لبنان، ایران و یمن هدف قرار گرفتند و این گوشهای از جنایتهای رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر است. رژیم صهیونیستی منطقهای در تهران را هدف قرار داد که محل تجمع مراکز درمانی است. بیمارستان حضرت فاطمه در یوسف آباد هم در معرض حمله قرار گرفت که به علت عمل نکردن بمب خسارتی وارد نشد. این موارد نشان میدهد که آنها برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه خود به کودکان و بیماران هم حمله میکنند و جنایتهای متعددی مرتکب میشوند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی عمدا علیه غیرنظامیان حمله میکند و به دنبال از بین بردن زیرساخت ها، مساجد و کلیساها است. جنایت دیگر رژیم صهیونیستی هدف قرار دادن زندان اوین بود که در این حمله زندانیان و خانوادههای آنها جان باختند. حمله به کادر درمان، خبرنگاران و پرستاران نیز در کارنامه جنایت بار این رژیم ثبت شده است و از اذهان عمومیپاک نمیشود.
رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این جنایت ها، اما ما کوتاه نمیآییم و در کنار مردم غزه حاضر هستیم و کمک رسانی به جنگ زدگان را ادامه میدهیم. خدمات هلال احمر در خان یونس و غزه که توسط داوطلبان هلال احمر انجام میشود، با قوت ادامه دارد و توانستیم در اردوگاههای آوارگان میان مردم غذا توزیع کنیم.
وی افزود: جنایتکاران مانع همین کمک های ساده غذایی میشوند و سوءتغذیه در غزه گسترش پیدا کرده است. امروز در غزه حتی امکانات درمانی نیز وجود ندارد و مجروحان متعددی بدون درمان باقی ماندهاند.
گفتنی است «کنفرانس بین المللی گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی با محوریت هنر صلح گرایانه» با حضور مهمانان داخلی و خارجی توسط مجمع جهانی صلح اسلامی امروز ۳۰ شهریورماه به مناسبت روز جهانی صلح در فرهنگستان هنر تهران برگزار شد.
منبع: جمعیت هلال احمر