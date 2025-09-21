باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ گوگل، غول موتور جستوجو، از انتشار بهروزرسانی جمینی برای کروم برای کاربران در مناطق منتخب خبر داده و قابلیتهای هوش مصنوعی را به مرورگر اضافه کرده است. این بهروزرسانی در حال حاضر برای همه کاربران macOS و Windows در ایالات متحده که زبان انگلیسی را به عنوان زبان پیشفرض انتخاب کردهاند، در دسترس است.
گوگل همچنین جمینی را برای کاربران موبایل کروم در این کشور منتشر میکند و این شرکت ادعا کرده که این امر تجربه مرور کاربر در کروم را بهبود میبخشد.
مایک تورس، معاون رئیس محصول کروم، در یک پست وبلاگی اعلام کرد که این غول فناوری مستقر در کالیفرنیا، انتشار جمینی برای کروم را برای همه کاربران در ایالات متحده که زبان انگلیسی را به عنوان زبان پیشفرض کروم در ویندوز و macOS انتخاب کردهاند، آغاز کرده است. این بهروزرسانی که قبلاً فقط برای مشترکین Google AI Pro و Google AI Ultra در ایالات متحده در دسترس بود، اکنون برای طیف وسیعتری از کاربران در دسترس است.
کاربران میتوانند با کلیک روی لوگوی جمینی که در گوشه بالا سمت راست پنجره مرورگر ظاهر میشود، ویژگی جمینی را در کروم فعال کنند. به لطف این ادغام، کروم اکنون میتواند اطلاعات کاربران را در تبهای مختلف مقایسه و خلاصه کند. همچنین یک ویژگی بازیابی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی اضافه خواهد شد که نیاز به مرور تاریخچه جستوجو برای یافتن اطلاعات خاص از یک صفحه وب قبلاً بازدید شده را از بین میبرد.
Gemini در کروم همچنین به کاربران این امکان را میدهد که اطلاعات را از برنامههای مختلف گوگل مانند تقویم گوگل، یوتیوب و نقشههای گوگل بازیابی کرده و بدون نیاز به ترک تب فعلی، آن را در یک مکان خلاصه کنند.
علاوه بر این، گوگل همچنین یک ویژگی جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی را در نوار آدرس ادغام میکند که این شرکت آن را Omnibox مینامد. کاربران میتوانند هنگام تایپ URL یا جستوجو از نوار آدرس، حالت هوش مصنوعی را فعال کنند.
همچنین، Gemini در کروم اکنون به کاربران این امکان را میدهد که در مورد صفحه وبی که از طریق Omnibox مرور میکنند، سؤال بپرسند و پاسخ به سؤالات با استفاده از یک نمای کلی مبتنی بر هوش مصنوعی از جستوجو، در کنار صفحه وب ظاهر میشود.
کاربران همچنین میتوانند در حالت هوش مصنوعی سؤالات بعدی را بپرسند. این ویژگیها در حال حاضر در ایالات متحده به زبان انگلیسی در دسترس هستند و گوگل قصد دارد آنها را در هفتههای آینده در مناطق و زبانهای دیگر نیز راهاندازی کند.
گوگل همچنین در ماههای آینده قابلیتهای عامل (agent) را به Gemini در کروم اضافه خواهد کرد و به کاربران اجازه میدهد وظایفی مانند رزرو آرایشگاه یا سفارش مواد غذایی را به مرورگر محول کنند.
علاوه بر این، این غول فناوری مستقر در کالیفرنیا با ادغام Gemini در کروم، ویژگیهای امنیتی جدیدی را معرفی میکند. این شرکت به زودی عملکرد جعبه شنی پیشرفته خود را که از Gemini Nano استفاده میکند، گسترش خواهد داد تا از فریب کاربران توسط وبسایتها با ویروسهای جعلی و تبلیغات رایگان جلوگیری کند.
منبع: الیوم السابع