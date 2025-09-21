وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۵۲۸۳ فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۵۲۸۳ فلسطینی در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که ۷۵ جسد از جمله چهار جسد که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند، در حالی که ۳۰۴ نفر زخمی شده‌اند که تعداد مجروحان در حمله اسرائیل را به ۱۶۶۵۷۵ نفر رسانده است.

در ادامه آمده است: «بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار هستند، زیرا امدادگران قادر به دسترسی به آنها نیستند.»

این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، پنج فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید و ۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند که تعداد کل فلسطینی‌های شهید شده در حین درخواست کمک را به ۲۵۲۳ نفر رسانده و بیش از ۱۸۴۷۳ نفر دیگر از ۷ اکتبر زخمی شده‌اند.

از ۱۸ مارس، ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را از سر گرفته و حداقل ۱۲۷۲۴ نفر را به شهادت رسانده و ۵۴۵۳۴ نفر دیگر را زخمی کرده است و به گفته این وزارتخانه، آتش‌بس و توافق تبادل اسرا که در ژانویه برقرار شده بود را نقض کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود در این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

انگلیس: به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند
مصر: حضور نیرو‌های نظامی در سینا برای تأمین امنیت مرزهاست
چین خواستار آتش‌بس جامع در غزه و به رسمیت شناختن فلسطین شد
