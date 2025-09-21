تحولی در درمان زخم بیماران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0698\u0644 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0645\u06cc\u0645 \u0632\u062e\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0648 \u0632\u062e\u0645 \u0628\u0633\u062a\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u06cc\u06a9 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u062f.\n\u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u0627\u062a \u06af\u06cc\u0627\u0647\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u0631\u0632 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n