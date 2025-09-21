باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تحولی در درمان زخم بیماران + فیلم

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ژل درمانی زخم با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژل درمانی با پایه گیاهی برای ترمیم زخم در بیماران دیابتی و زخم بستر توسط یک شرکت دانش‌بنیان تولید شد.

بهره‌مندی از ترکیبات گیاهی بخش نوآورانه این محصول است که می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کند.

 

ملیحه
۱۰:۳۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
سلام نام شرکت چیست؟
