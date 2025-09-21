رئیس پلیس راه راهور گفت: رانندگی با سرعت غیرمجاز و غیرمطمئنه می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث تلخ باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان تعطیلات تابستان اظهار کرد: هم‌اکنون در مسیر‌های منتهی به استان گیلان، به‌ویژه محور قزوین - رشت، شاهد حجم بالای بازگشت مسافران هستیم. خروجی استان‌های شمالی کشور نیز پر حجم گزارش شده، اما شرایط ترافیکی به‌گونه‌ای است که تاکنون نیازی به یک‌طرفه کردن مسیر‌ها یا اعمال محدودیت خاص احساس نشده است.

وی با تأکید بر اینکه عجله و شتاب در ساعات پایانی تعطیلات مهم‌ترین تهدید برای ایمنی سفرهاست، افزود: برخی رانندگان با تصور خلوت بودن مقطعی جاده‌ها، دچار خطای محاسباتی می‌شوند و با سرعت غیرمجاز و غیرمطمئنه رانندگی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث تلخ باشد. این تخلفات هم از طریق دوربین‌های هوشمند ثبت و هم توسط تیم‌های گشتی پلیس در سطح جاده‌ها تحت کنترل قرار دارد، اما اصل ماجرا مسئولیت‌پذیری رانندگان در برابر جان سرنشینان به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته حدود ۳ هزار کودک در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که نشان می‌دهد رانندگان باید نسبت به ایمنی خانواده‌ها به‌ویژه در این ایام که بخش زیادی از مسافران بازگشتی دانش‌آموزان و دانشجویان هستند، حساسیت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ کرمی‌اسد با اشاره به شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر بارش باران در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، گیلان و گلستان و همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی روز‌های آینده ادامه داشته باشد. این بارش‌ها باعث لغزندگی سطح جاده‌ها شده و ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را دوچندان می‌کند.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی مسافران تأکید کرد: انتظار داریم رانندگان در ساعات باقی‌مانده تعطیلات، با دقت و آرامش بیشتری رانندگی کنند و از هرگونه شتاب‌زدگی و سرعت غیرمجاز بپرهیزند. همکاری همیشگی مردم با پلیس تضمین‌کننده سفری ایمن و بازگشتی بی‌حادثه به شهر‌ها خواهد بود.

