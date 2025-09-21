بر اساس پیش بینی فصلی هواشناسی گیلان طی مهر ماه بارش در مناطق غربی و برخی مناطق شرقی استان بیشتر از نرمال خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی استان گیلان اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی سامانه پیش بینی فصلی هواشناسی طی مهر ماه بارش در مناطق غربی و همچنین در برخی مناطق شرقی استان ۳۰ تا ۶۰ میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است. 

این در حالی است که بارش ۲ ماه آینده در مناطق مرکزی و جنوبی استان گیلان نرمال تا ۱۰ میلیمتر کمتر از نرمال برآورد شده است.

او با بیان اینکه طی آذر ماه نیز بارش گیلان در محدوده نرمال خواهد بود، افزود: میزان بارش نرمال استان طی ۳ ماه پاییز به ترتیب ۱۵۰/۸، ۱۶۰/۱ و ۱۲۰/۷ میلیمتر است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: بر اساس پیش بینی‌های این سامانه از نظر دمایی طی ماه‌های مهر و آذر دمای استان گرایش به نرمال خواهد داشت. 

دادرس تصریح کرد: این در حالی است که در آبان ماه دمای گیلان ۱ تا ۳ درجه سلسیوس سردتر از شرایط نرمال پیش بینی شده است. 

به گفته او، دمای نرمال استان گیلان طی ۳ ماه آینده به ترتیب ۱۸/۹، ۱۳/۶ و ۹/۱ درجه سلسیوس خواهد بود.

منبع: روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان

