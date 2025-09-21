فرماندهی انتظامی کشور در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام فراجا به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:

دفاع مقدس، نام ‏آشناترین واژه در قاموس حماسه ‏های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاورمردی ‏های آن در تاریخ شکوهمند این دیار، به یادگار خواهد ماند؛ زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم ‏اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدّسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقاء بود.

ضمن عرض تبریک این ایام فرخنده به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی، با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت، عهد می‌بندیم که همچون رزمندگان دیروز، در برابر هر تهدیدی، تا پای جان بایستیم و پرچم اقتدار و امنیت این سرزمین را برافراشته نگاه داریم.

