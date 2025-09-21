باشگاه خبرنگاران جوان - اخیراً یک زن ۲۷ ساله جهت عمل جراحی بینی به کلینیکی در منطقه نازی آباد مراجعه می‌کند و با توجه به اینکه عمل زیبایی مطابق قوانین و مقررات انجام نشده است، این خانم دچار عارضه می‌شود و سریعاً به بیمارستان منتقل می‌شود.

او چند روز در بیمارستان بستری بوده که در نهایت اقدامات درمانی مؤثر واقع نمی‌شود و امروز فوت می‌کند.

در این مدت که این زن در بیمارستان بستری بوده، خانواده‌اش از دادسرای جنایی دستوراتی را جهت رسیدگی به این موضوع اخذ کرده بودند که پرونده قضایی تشکیل شد. خانواده او و همسرش از کادر پزشکی این کلینیک خصوصی شکایت کردند.

اقدامات این کلینیک خلاف موازین علمی و پزشکی تشخیص داده شد و کلینیک توسط مقامات مرتبط در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پلمب شد.

جسد به پزشکی قانونی جهت علت فوت منتقل شده و شکایت اخذ شده است.

با دستور قاضی محمدجواد شفیعی بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران پرونده جهت رسیدگی قصور کادر درمان این کلینیک به دادسرای ناحیه ۲۶ جرایم پزشکی ارسال شده است.

منبع: ایسنا