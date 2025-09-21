برای مرگ یک زن ۲۷ ساله در نازی‌آباد بر اثر عمل زیبایی بینی در دادسرای جنایی پایتخت پرونده تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیراً یک زن ۲۷ ساله جهت عمل جراحی بینی به کلینیکی در منطقه نازی آباد مراجعه می‌کند و با توجه به اینکه عمل زیبایی مطابق قوانین و مقررات انجام نشده است، این خانم دچار عارضه می‌شود و سریعاً به بیمارستان منتقل می‌شود.

او چند روز در بیمارستان بستری بوده که در نهایت اقدامات درمانی مؤثر واقع نمی‌شود و امروز فوت می‌کند.

در این مدت که این زن در بیمارستان بستری بوده، خانواده‌اش از دادسرای جنایی دستوراتی را جهت رسیدگی به این موضوع اخذ کرده بودند که پرونده قضایی تشکیل شد. خانواده او و همسرش از کادر پزشکی این کلینیک خصوصی شکایت کردند.

اقدامات این کلینیک خلاف موازین علمی و پزشکی تشخیص داده شد و کلینیک توسط مقامات مرتبط در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پلمب شد.

جسد به پزشکی قانونی جهت علت فوت منتقل شده و شکایت اخذ شده است.

با دستور قاضی محمدجواد شفیعی بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران پرونده جهت رسیدگی قصور کادر درمان این کلینیک به دادسرای ناحیه ۲۶ جرایم پزشکی ارسال شده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: عمل زیبایی ، مرگ دختر جوان ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» صادر شد
تصاویر باورنکردنی از ویلاسازی فرد مشهور در دل کوه‌های شمال تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه شوهرش غیرت داشته باشه حتما دکتر رو به سزای عملش می رسونه
و البته حتما هم قانونی دنبال میکنه
این قتل عمد محسوب میشه به نظرم
قتل بودنش که مشخصه ولی عمدی بودنش از اونجاست که غلط میکنه وقتی سواد کافی نداره اقدام به جراحی میکنه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دستی دستی خودش را تلف ‌کرد!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
المیرا
۰۰:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چند شب پیش تلویزیون نشون میداد یارو دیپلم هنر داشته رفته یه دوره چند ماهه دیده شده جراح پلاستیک پوست مو زیبایی..مهر و پروانه پزشکی و مطب هم همگی اجاره ای
بعد که خانم خانما خراب کرده و گند کار دراومده پولارو جمع کرده در رفته کانادا پیش خاوری. شهر هرت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
عقل در بدن نباشد جان در عذاب است
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ای احمق
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دو سه روز پیش برنامه ای بنام شوک تو تلویزیون پخش شد که در مورد تبلیغات غیر قانونی توسط افراد غیر متخصص بود در زمینه جراحی های زیبایی که در اینستاگرام منتشر می‌شد، ،، واقعا خیلی عجیبه که مردم ما به این تبلیغات اعتماد می‌کنند، ، این شبکه های مجازی که مجوز رسمی تو ایران ندارن هم تبلیغات سوئ بر علیه امنیت ملی ما انجام میدن هم زمینه را برای وقوع جرم فراهم می‌کنند بازم یک جریان خاص که وابستگی فکری شدیدی به غربی ها دارند به بهانه کسب و کار اصرار رفع فیلتر دارند البته کاملا مشخصه که آنها منافع خاص خودشان را دنبال می‌کنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
چیه میزنید خودتونو ناقص میکنید بخدا همون پول بدین یه کوفتی برزین توی شکم کوفتی خودتون حداقل به خدا خدا راضی تره اینطور
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فائزهه
۲۲:۲۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مگه چیزی تو این مملکت مد نشه باید شورش رو در بیارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
اینم از
پزشکانی که ب زور پول و کلاس های کنکور وارد دانشگاه شدن!!

بخاطر فقط دلار و سکه!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
سی سال عمر شوهرش زیاد شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
شوهرش خوشبخت شده بدون پرداخت مهریه جونش آزاد شده دیگر اشتباه نکنید زن بگیری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تیبریو وارگاس
۲۰:۴۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
نکته کنکوری: دراکثر موارد نوشدارو بعد مرگ سهراب به دست می اید ولی بعد از مدتی از یادها رفته و گم میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
هرچند دکتر مقصر بوده ایا این عمل لازم و واجب بود این دختر با پای خودش رفته کلنیک .بلایی هم که سرش اومده مقصر خودش .هر چند الان نود درصد مطب پزشکان برای پول باز نه مریض .و باز برمیگرده بی لیاقتی مسئول مربوطه و.....
۰
۰
پاسخ دادن
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
آخرین اخبار
لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
لزوم مدیریت دلهره فرزندان در روز اول ورود به مدرسه + فیلم
ماجرای زندگی دوباره یک روستا در حاشیه کویر ایران + فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در صادقیه/ کشف ۴۰ میلیارد ریال ارز غیرمجاز
قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی در کارگاه‌های کشاورزی متوقف نشده است
آتش‌سوزی گسترده در دو سوله تولید ساعت در جاده خاوران؛ خسارت سنگین، اما بدون تلفات جانی
مرگ یک زن ۲۷ ساله در نازی‌آباد بر اثر عمل زیبایی بینی
پیام فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز موج بازگشت مسافران تعطیلات پایان تابستان/ هشدار پلیس راه نسبت به شتاب‌زدگی رانندگان
امضای ۹۳ کشور پای مستندات نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه
روش‌های سنتی در برخورد با تخلفات صنفی دیگر پاسخگو نیست
هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است