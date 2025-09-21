باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ اسلام توحیدی پور با اعلام این خبر، گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی ادوات مواد نیروزای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات مرزبانان تعداد ۱۵۶ عدد سرنگ و ۹۶۳ عدد آمپول نیروزا قاچاق را کشف و قاچاقچیان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

سرپرست پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه با اشاره به اینکه تلاش مرزبانان برای دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی قرار دارد، گفت: ارزش ریالی کالای کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع : مرزبانی هرمزگان