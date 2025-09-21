باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۲ دقیقه ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در آدرس جاده خاوران، محله زمان‌آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه دو باب سوله هر کدام به وسعت بیش از ۲۰۰ متر بود که در مجاورت یکدیگر قرار داشتند و در زمینه تولید ساعت‌های بزرگ دیواری فعالیت می‌کردند. در کنار لوازم اولیه ساعت، مقادیر زیادی کارتن بسته‌بندی و همچنین ظروف تینر و مواد قابل اشتعال در این سوله‌ها وجود داشت که باعث گسترش سریع شعله‌ها شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: یکی از سوله‌ها کاملاً شعله‌ور شده بود و آتش به زیر سقف‌ها سرایت کرده و بخشی از سوله مجاور را نیز درگیر کرده بود. آتش‌نشانان از چندین جهت عملیات را آغاز کرده و حتی ناچار شدند بخشی از سقف شیروانی را برای تخلیه دود و تسهیل عملیات شکاف دهند.

ملکی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت، اما خسارات مالی قابل توجهی به‌جا گذاشت. پس از عملیات اطفا، تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل به مالکان تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه به پایان رسید.