سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق گسترده در دو سوله تولید ساعت‌های دیواری در محله زمان‌آباد جاده خاوران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۲ دقیقه ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در آدرس جاده خاوران، محله زمان‌آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه دو باب سوله هر کدام به وسعت بیش از ۲۰۰ متر بود که در مجاورت یکدیگر قرار داشتند و در زمینه تولید ساعت‌های بزرگ دیواری فعالیت می‌کردند. در کنار لوازم اولیه ساعت، مقادیر زیادی کارتن بسته‌بندی و همچنین ظروف تینر و مواد قابل اشتعال در این سوله‌ها وجود داشت که باعث گسترش سریع شعله‌ها شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: یکی از سوله‌ها کاملاً شعله‌ور شده بود و آتش به زیر سقف‌ها سرایت کرده و بخشی از سوله مجاور را نیز درگیر کرده بود. آتش‌نشانان از چندین جهت عملیات را آغاز کرده و حتی ناچار شدند بخشی از سقف شیروانی را برای تخلیه دود و تسهیل عملیات شکاف دهند.

ملکی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت، اما خسارات مالی قابل توجهی به‌جا گذاشت. پس از عملیات اطفا، تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل به مالکان تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه به پایان رسید.

برچسب ها: آتش سوزی ، سازمان آتش نشانی
خبرهای مرتبط
حادثه در خیابان پیروزی؛ جان باختن یک کارگر و نجات دو نفر
سقوط مرگبار کارگر جوان در یک چاه ۱۵ متری در خیابان پیروزی
لزوم ایمن‌سازی فضا‌های فیزیکی مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باید دقیقا علت معلوم بشه
۰
۰
پاسخ دادن
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
آخرین اخبار
لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
لزوم مدیریت دلهره فرزندان در روز اول ورود به مدرسه + فیلم
ماجرای زندگی دوباره یک روستا در حاشیه کویر ایران + فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در صادقیه/ کشف ۴۰ میلیارد ریال ارز غیرمجاز
قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی در کارگاه‌های کشاورزی متوقف نشده است
آتش‌سوزی گسترده در دو سوله تولید ساعت در جاده خاوران؛ خسارت سنگین، اما بدون تلفات جانی
مرگ یک زن ۲۷ ساله در نازی‌آباد بر اثر عمل زیبایی بینی
پیام فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز موج بازگشت مسافران تعطیلات پایان تابستان/ هشدار پلیس راه نسبت به شتاب‌زدگی رانندگان
امضای ۹۳ کشور پای مستندات نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه
روش‌های سنتی در برخورد با تخلفات صنفی دیگر پاسخگو نیست
هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است