مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)، اعلام کرد: طرح‌های نیروگاهی تجدیدپذیر به عنوان طرح پیشران کشور توسط هیات دولت ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی حسینی اظهار داشت: با توجه به اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در رفع ناترازی کشور و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، گام موثر دیگری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برداشته شد و توسعه طرح‌های پیشران تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی در حوزه انرژی و با هدف کاهش کسری برق در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، هدف اصلی این طرح، تمرکز بر رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به میزان ۱۲ هزار مگاوات در دوره اجرای برنامه است.

اجرای طرح‌های پیشران تجدیدپذیر افزون بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، موجب ارتقای امنیت انرژی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، بهبود کیفیت هوا و صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین سوخت خواهد شد.

در مصوبه دیگر از هیات دولت این هدف‌گذاری در بخش تجدیدپذیر به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یافته بود که این موضوع نیز با هدف اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی همانند طرح تولید خورشیدی در سطح شبکه توزیع و پروژه های پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی تعریف شده اند.

مطابق ماده ۴۲ و جزء ۱ بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند برای رفع ناترازی‌های انرژی و ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور اقدام کنند.

همچنین ماده ۴۸ این قانون معافیت‌ها و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک از جمله استفاده از معافیت‌های مالیاتی، بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی و امکان اجرای طرح‌ها توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته است.

