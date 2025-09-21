رئیس اتاق صنایع و معادن ایران گفت: کل سرمایه‌گذاری بخش معدن از آغاز تاکنون کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تولید معادن در ایران اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های متعددی در دهه‌های مختلف انجام شده، اما جمع کل این سرمایه‌گذاری‌ها از ۵۰ میلیارد دلار فراتر نرفته است. اما کشور در مقاطعی بالای ۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته است، اما نتوانسته‌ایم ۵۰ میلیارد دلار را در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنیم. این به معنای آن است که بیشتر سرمایه‌ها از فروش و صادرات نفت تأمین شده و توسعه‌ها نیز از درآمد‌های گذشته نشأت می‌گیرند.

وی ادامه داد:  بانک مرکزی در این راستا حمایت‌های لازم را ارائه نکرده است، و مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، موانع زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حال حاضر، بسیاری از معادن و کارخانه‌ها به دلیل ناترازی‌های موجود در برق، تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این سرمایه ها اگر در راه درست به کار گرفته شود خیلی از مشکلات حل می شود. افراد شایسته و با ایمان و دلسوز در مسیر سرمایه گذاری کار کنند.
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این خوشحالی نداره ما زمین ندادیم یه وجب از خاکمون ولی مفت داریم معادنمون حراج می کنیم
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
پول ها رفتن کانادا.مردم میدونن نیاز نیست بگید
۰
۰
