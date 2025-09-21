باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: با لازمالاجرا شدن بند «د» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، کارگاههای مشمول معافیت حقبیمه سهم کارفرمایی تا (۵) نفر کارگر از جمله کارگاههای کشاورزی میتوانند صرفاً برای حداقل مزد ماهانه کارگران شاغل خود از تسهیلات معافیت مذکور بهرهمند شده و بابت الباقی مزد کارگران، پرداخت کامل حقبیمه توسط کارفرما ضروری خوهد بود.
وی با اشاره به اینکه در سالجاری لیست و حقبیمه ماهانه کارگاههای کشاورزی نیز با رعایت مفاد بند «د» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دریافت میشود، اظهار کرد: بعد از اطلاعرسانی به کارفرمایان، بسیاری از کارگاههای مشمول قانون کاهش معافیت حقبیمه سهم کارفرمایی از دو ماه گذشته لیست حقبیمه ماهانه کارکنان خود را ارسال و حقبیمه متعلقه را پرداخت کردهاند. اما به منظور صیانت از حقوق بیمهشدگان تحت پوشش، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، انجام بازرسی کارگاهی از فعالیتهای حوزه کشاورزی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی