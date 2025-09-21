رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از دستگیری یک فعال غیرمجاز ارزی خبر داد و گفت: این متهم در دفتری که اجاره کرده بود، اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی ماموران این پلیس، یک فعال غیرمجاز ارزی در میدان صادقیه تهران شناسایی و اقدامات برای دستگیری وی آغاز شد.

وی افزود: بر حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معاملات ارزی با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، موسسات مالی مجاز یا بانک ها، قاچاق است بر همین اساس هماهنگی از سوی مرجع قضایی برای دستگیری متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، انواع ارز شامل، ۳۴ هزار و ۶۳۰ دلار آمریکا، ۶ هزار و ۴۴۰ یورو، ۱۵ هزار و ۳۷۵ درهم امارات، یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۵۰ دینار عراق، ۷۴۰ پوند انگلستان، یکهزار و ۸۵ دلار کانادا، ۵۳۰ فرانک سوئیس، ۶ هزار و ۶۴۵ لیر ترکیه و ۲۷۰ دلار استرالیا، به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و تعدادی اسناد و مدارک کشف شد. 

سردار افشاری گفت که شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

برچسب ها: ارز غیر مجاز ، پلیس امنیت اقتصادی
خبرهای مرتبط
کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران
کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
سلام، در اصل شبکه توزیع ارز آزاد در کشور بانک مرکزی میباشد، عملا تامین کننده دلار وسایر ارزها در بازار آزاد توسط عوامل بانک مرکزی صورت میگیرد، پلیس امنیت اقتصادی نیز به خوبی واقف و مطلع میباشد، حال یک بام و دو هوا چه معنی می‌تواند داشته باشد؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
الآنم آروم آروم پرونده سازی های زیادی کردن و هی بقیه رو
۰
۰
پاسخ دادن
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
آخرین اخبار
لازمه اجرای قانون جوانی جمعیت، باور و عزم جدی مدیران است
رونمایی از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت؛ بزودی
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
عفو معیاری اخیر، نمادی از رأفت اسلامی است
بخشی از معضلات ترافیکی بلوار خلیج فارس برطرف شد
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
ترافیک در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
انسداد جاده چالوس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز
از قرار همدلی تا عهد یاران؛ هفته‌ای به رنگ مقاومت در شهرداری تهران
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
لزوم مدیریت دلهره فرزندان در روز اول ورود به مدرسه + فیلم
ماجرای زندگی دوباره یک روستا در حاشیه کویر ایران + فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در صادقیه/ کشف ۴۰ میلیارد ریال ارز غیرمجاز
قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی در کارگاه‌های کشاورزی متوقف نشده است
آتش‌سوزی گسترده در دو سوله تولید ساعت در جاده خاوران؛ خسارت سنگین، اما بدون تلفات جانی
مرگ یک زن ۲۷ ساله در نازی‌آباد بر اثر عمل زیبایی بینی
پیام فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز موج بازگشت مسافران تعطیلات پایان تابستان/ هشدار پلیس راه نسبت به شتاب‌زدگی رانندگان
امضای ۹۳ کشور پای مستندات نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه
روش‌های سنتی در برخورد با تخلفات صنفی دیگر پاسخگو نیست
هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است