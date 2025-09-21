باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی ماموران این پلیس، یک فعال غیرمجاز ارزی در میدان صادقیه تهران شناسایی و اقدامات برای دستگیری وی آغاز شد.

وی افزود: بر حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معاملات ارزی با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، موسسات مالی مجاز یا بانک ها، قاچاق است بر همین اساس هماهنگی از سوی مرجع قضایی برای دستگیری متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، انواع ارز شامل، ۳۴ هزار و ۶۳۰ دلار آمریکا، ۶ هزار و ۴۴۰ یورو، ۱۵ هزار و ۳۷۵ درهم امارات، یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۵۰ دینار عراق، ۷۴۰ پوند انگلستان، یکهزار و ۸۵ دلار کانادا، ۵۳۰ فرانک سوئیس، ۶ هزار و ۶۴۵ لیر ترکیه و ۲۷۰ دلار استرالیا، به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و تعدادی اسناد و مدارک کشف شد.

سردار افشاری گفت که شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.