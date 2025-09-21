معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت‌گرفته با پروژه‌های جدید ۳تا ۴تن سالانه ظرفیت‌های تولیدی در حوزه طلا اضافه می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - امید امامی  معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:  در خصوص میزان تولید فعلی، مبالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان ماده معدنی در کشور در حال حاضر تولید می‌شود. 

وی در خصوص آمار معادن طلا اظهار کرد: کانسنگ طلا را معمولاً بر اساس فلز محتوی شمش می‌سنجند  و در حال حاضر حدوداً ۱۲ تن طلا از معادن در طول سال  استحصال می‌کنیم.

او بیان کرد: برنامه هفتم  در حال پیشرفت است که ما برسیم به ۲۵ تن طلا در سال. انشالله برنامه‌ریزی لازم شده، مخصوصاً در سازمان توسعه نوسازی، ما توسعه زرد شدن را داریم که حداقل سه تن به ظرفیت طلای کشور اضافه می‌کند.

امامی اظهار داشت: معادن سایر معادن در حقیقت بزمان سیستان و بلوچستان که مجموعاً تولید می‌کند که در حال برنامه ریزی برای افزایش آن هستیم، همچنین در سازمان توسعه، پیش‌بینی  ما آن است که ۴ تن ظرفیت طلای کشور را حداقل اضافه کنیم.

