باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خواص درمانی سنگ یاقوت از بیان متخصص فارماکوگنولوژی + فیلم

سنگ یاقوت، سنگی سرشار از خاصیت برای انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو  میرحسینیان، متخصص فارماکوگنولوژی در مورد خواص خوردن سنگ یاقوت به صورت پودر شده در درمان انواع بیماری ها مانند تپش قلب، وسواس و... موثر است، صحبت می‌کند که آن را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
خواص درمانی سنگ یاقوت از بیان متخصص فارماکوگنولوژی + فیلم
young journalists club

زمین‌لغزش خاص ایلام + فیلم

خواص درمانی سنگ یاقوت از بیان متخصص فارماکوگنولوژی + فیلم
young journalists club

ریشه‌های تاریخی یک بی اعتمادی در ذهن مردم ایران + فیلم

خواص درمانی سنگ یاقوت از بیان متخصص فارماکوگنولوژی + فیلم
young journalists club

سنگ شکن فناورانه، در مسیر توسعه صادرات + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم
۱۱۹۱

آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم
۵۲۵

نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم
۴۸۲

عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم
۴۰۶

بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
۳۹۲

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.