سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فرآیند واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری،گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تأمین منابع مالی لازم، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و صندوق فولاد از عصر امروز آغاز می‌شود و مطابق روال، طی ساعات آینده به حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تأکید بر اهمیت بهبود ارائه خدمات به جامعه بازنشستگان افزود: تمام تلاش مجموعه صندوق بر این است که پرداخت‌ها بدون تأخیر و به‌صورت منظم انجام شود تا دغدغه‌ای در این زمینه برای بازنشستگان گرامی وجود نداشته باشد.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

۱۸:۵۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تا این ساعت چیزی واریز نشده
