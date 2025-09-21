\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0631\u0634 \u0648\u06a9\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u06a9\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u062d\u062b\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u062f\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u0645\u0646\u0639 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n