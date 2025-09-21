فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۳۰ تن مواد مخدر طی روزهای گذشته با انجام یک عملیات ترکیبی در این استان کشف و امحا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا هاشمی فر روز یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به عملیات گسترده پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با سوداگران مرگ افزود: در این راستا ۳۰ نفر از مجرمان اصلی نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

وی اظهار داشت: در حوزه مقابله با اراذل و اوباش، سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته، ۱۵۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و مقادیر زیادی فشنگ و تجهیزات غیرمجاز کشف شده است.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد امنیت مردم مخدوش شود، تصریح کرد: با قاطعیت و در میدان، برابر هرگونه ناامنی خواهیم ایستاد و مجرمان باید بدانند که با برخوردی پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها، اطلاع رسانی از طریق تریبون‌های نماز جمعه و تلاش گسترده‌تر برای ارتقای فرهنگ عمومی شد.

برچسب ها: مواد مخدر ، قاچاق موادمخدر
خبرهای مرتبط
کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم هروئین در دلفان
کشف ۱۲۳ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
دستگیری ۳۶۰ متهم در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پروژه‌های مسکن ملی لرستان در مسیر کندی؛ متقاضیان زیر فشار مالی
لرستان، موزه‌ای از پروژه‌های ناتمام
۲۰ سال انتظار برای یک شاهراه؛ چهارخطه داران ـ الیگودرز میان وعده و واقعیت
چشمه تیان ازنا، جواهری زلال در دل اشترانکوه
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
آخرین اخبار
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
لرستان، موزه‌ای از پروژه‌های ناتمام
۲۰ سال انتظار برای یک شاهراه؛ چهارخطه داران ـ الیگودرز میان وعده و واقعیت
پروژه‌های مسکن ملی لرستان در مسیر کندی؛ متقاضیان زیر فشار مالی
چشمه تیان ازنا، جواهری زلال در دل اشترانکوه