فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۳۰ تن مواد مخدر طی روزهای گذشته با انجام یک عملیات ترکیبی در این استان کشف و امحا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا هاشمی فر روز یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به عملیات گسترده پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با سوداگران مرگ افزود: در این راستا ۳۰ نفر از مجرمان اصلی نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

وی اظهار داشت: در حوزه مقابله با اراذل و اوباش، سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته، ۱۵۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و مقادیر زیادی فشنگ و تجهیزات غیرمجاز کشف شده است.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد امنیت مردم مخدوش شود، تصریح کرد: با قاطعیت و در میدان، برابر هرگونه ناامنی خواهیم ایستاد و مجرمان باید بدانند که با برخوردی پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها، اطلاع رسانی از طریق تریبون‌های نماز جمعه و تلاش گسترده‌تر برای ارتقای فرهنگ عمومی شد.