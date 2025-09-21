ویژه‌برنامه‌های هفته دفاع مقدس سازمان بسیج شهرداری تهران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، از برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع در هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار داشت: ویژه‌برنامه‌های امسال با هدف جلب توجه افکار عمومی به فرهنگ ایثار و شهادت، تحکیم اراده دفاع از انقلاب اسلامی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل نوجوان طراحی شده است.

وی افزود: نقش بی‌بدیل ولایت فقیه در گذر از مقاطع حساس جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه، دستاورد‌های بزرگ دفاع مقدس برای کشور و رشادت‌های اقشار مختلف همچون نیرو‌های مسلح، بسیج مردمی، زنان، دانش‌آموزان و دانشجویان، از محور‌های اصلی این ویژه‌برنامه‌هاست.

وی افزود: این روزها، در امتداد همان مسیر نورانی، ملت‌های مظلوم منطقه بار دیگر با الهام از فرهنگ مقاومت، در برابر دشمنان ایستاده‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه امت اسلام نمونه‌ای روشن از تداوم این نبرد تاریخی است؛ نبردی که نشان داد مقاومت زنده است و حقیقت پیروزی در سایه آن معنا می‌یابد.

حسن‌زاده با اشاره به اهم برنامه‌های این سازمان در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: چهارمین آیین "قرار همدلی" با حضور مسئولان شهرداری تهران و فرماندهان بسیج سپاه محمد رسول‌الله (ص) برگزار خواهد شد و در ادامه ششمین گردهمایی فرماندهان و مسئولان بسیج شهرداری تحت عنوان "عهدیاران ۶" نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین فضاسازی محیطی، برگزاری سلسله نشست‌های بصیرتی و تجمع بزرگ بسیجیان در قالب برنامه عهدیاران پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اردوی راهیان مقاومت ویژه تهران برای بازدید از اماکن مورد تهاجم در جنگ ۱۲ روزه برگزار خواهد شد. علاوه بر آن دفتر پیشکسوتان بسیجی در سازمان افتتاح می‌شود و دیدار‌هایی با خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس و همچنین خانواده‌های شهدا و مجروحان جنگ ۱۲ روزه خواهیم داشت.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: برنامه‌های اختصاصی ویژه زنان و دختران، تولید و انتشار محتوا‌های فاخر دفاع مقدس در فضای مجازی، برگزاری رزمایش سایبری با موضوع جهاد تبیین و نیز مسابقات و اردو‌های ورزشی ویژه بسیجیان شهرداری تهران، دیگر بخش‌های مهم برنامه‌های امسال است.

حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: این ویژه‌برنامه‌ها تلاش دارد ضمن زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان کارکنان و بسیجیان شهرداری تهران بیش از پیش تقویت کند.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، شهرداری تهران ، بسیج شهرداری تهران
