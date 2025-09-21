ترکیب تیم فوتبال استقلال تهران وپیکان برای دیدار عصر امروز مقابل یکدیگر مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۱۸ و در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به مصاف پیکان می‌رود. این دیدار در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پس از شکست سنگین تیمش برابر الوصل در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، تیمش را با تغییرات زیادی روانه بازی با پیکان می‌کند.

بر این اساس، حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، داکنز نازون، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی و مهران احمدی از ابتدا به میدان می‌روند.

ترکیب پیکان نیز برای این بازی به این شرح است: احمد گوهری، میلاد باقری، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، محسن آذرباد، نیما انتظاری، افشین صادقی و کسری طاهری.