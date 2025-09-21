باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انگلیس، استرالیا و کانادا پیش از مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

این سه کشور قرار بود در نشست مجمع عمومی تصمیم خود را اعلام کنند.

رسانه‌ها می‌گویند که این اقدام در تلاشی برای افزایش فشار بر رژیم اسرائیل در بحبوحه بحران انسانی در غزه انجام می‌شود.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای پیرامون این اعلامیه، آن را تلاشی برای زنده نگه داشتن راه حل دو کشوری دانست و گفت: «در مواجهه با وحشت فزاینده در خاورمیانه، ما در حال تلاش برای زنده نگه داشتن احتمال صلح و راه حل دو کشوری هستیم». او افزود: «در همین حال، بحران انسانی ساخته دست بشر در غزه به ژرفای جدیدی می‌رسد. بمباران بی‌وقفه و فزاینده غزه توسط اسرائیل، گرسنگی و ویرانی غیرقابل تحمل است».

همچنین مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در این خصوص گفت: «کابینه فعلی اسرائیل به طور سیستماتیک تلاش می‌کند تا از ایجاد هرگونه احتمال تشکیل کشور فلسطین جلوگیری کند. تل‌آویو سیاست گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری را دنبال کرده است که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است». کارنی ادامه داد: «حمله مداوم آن به غزه باعث کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و ایجاد قحطی ویرانگر و قابل پیشگیری شده است که نقض قوانین بین‌المللی است.»

نخست وزیر کانادا درباره دلایل این کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین گفت: «اکنون سیاست آشکار دولت فعلی اسرائیل این است که هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. در این چارچوب است که کانادا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و مشارکت خود را در ایجاد آینده‌ای صلح‌آمیز در منطقه اعلام می‌کند».

نخست وزیر کانادا حل شدن مشکلات غزه با این تصمیم را رد کرد و افزود: «کانادا این کار را به عنوان بخشی از یک تلاش هماهنگ بین‌المللی برای حفظ امکان راه‌حل دو دولتی انجام می‌دهد و این تصور اشتباه را ندارد که به رسمیت شناختن، نوشدارویی برای همه درد‌ها است».

منبع: یورو نیوز/ الجزیره