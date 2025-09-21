مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی گفت: ظرفیت حمل ریلی استان طی سه سال آینده به ۱۰ میلیون تن می‌رسد و جایگاه ایران در کریدور شمال–جنوب تقویت می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در آیین افتتاح قطار پنج‌ستاره «رویال» گفت: سال گذشته ۵.۵ میلیون تن بار از طریق ریل در هرمزگان جابه‌جا شد و امسال امیدواریم این رقم به بیش از ۶.۵ میلیون تن برسد. رکورد قبلی ۷.۵ میلیون تن بوده و با طرح‌های اجرایی جدید ظرف سه سال آینده این ظرفیت را به ۱۰ میلیون تن خواهیم رساند.  

وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی حمل بار ریلی کشور و ۱۴ درصدی هرمزگان در شش‌ماهه نخست امسال افزود: سرعت قطارها از بهمن گذشته در برخی مسیرها از ۱۴۰ به ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت رسیده و اقدامات برای کاهش زمان سیر ادامه دارد. همچنین شمار سوانح ریلی کشور در چهار تا پنج سال اخیر روند نزولی داشته که ایمنی بالاتر را نوید می‌دهد.

در ادامه مراسم، سردار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، گفت: با همت بنیاد تعاون بسیج، آرزوی دیرینه مردم هرمزگان برای سفر آسان به مشهد و تهران محقق شد. تنها در بخش مشهد این طرح، بیش از ۱۳ هزار زائر از جمله جانبازان، بسیجیان و زیارت‌اولی‌ها از خدمات اقامتی بهره‌مند می‌شوند.

وی با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه، استاندار هرمزگان و مدیران استان تأکید کرد: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب، سپاه در کنار دولت آماده مشارکت گسترده در طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی برای خدمت به مردم است. درخواست ما برقراری حداقل دو سفر هفتگی هرمزگان–مشهد و یک سفر هفتگی هرمزگان–تهران است.

