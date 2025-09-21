روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرندبرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرندبرفی شد.

روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: برف ، بارش برف
خبرهای مرتبط
شب برفی شهر همدان
خراسان شمالی سراسر سفیدپوش شد+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه
آخرین اخبار
بارش برف در آخرین روز تابستان در کلیبر
لذت مهر برای دانش آموزان ۳۵ سال پیش در مراغه
تجلیل از ۳۵ بهورز نمونه عرصه سلامت روستایی در مراغه
بارش برف در ارتفاعات روستای میاب شهرستان مرند+ فیلم
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق عشایری و محروم اهر