فرمانده سپاه ولی عصر(عج) از افتتاح زمین چمن مینی فوتبال شهید هاشمی اولین زمین چمن مینی فوتبال استاندارد خوزستان توسط بسیج سازندگی خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوار پور فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان با اشاره به ارتباط مستقیم نشاط اجتماعی با توسعه زیرساخت‌های ورزشی، از تلاش‌های این نهاد در احداث سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی برای نسل جوان استان خبر داد.

او در آغاز با تبریک به کشتی‌گیران خوزستانی گفت: تبریک ویژه‌ای به کشتی‌گیران ما که در سکوهای جهانی افتخارآفرینی کردند؛ کشتی‌گیران آزاد، کشتی‌گیران فرنگی، خوزستانی‌های دلاور که واقعاً مایه افتخار ما شدند. به این عزیزان، به مردم خونگرم استان خوزستان و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

سردار شاهوارپور «نشاط جوانان» را یکی از موضوعات مهم روز برشمرد و افزود: نشاط جوانان بستگی به برنامه‌ریزی مناسب برای حضور جوانان در میادین ورزشی دارد. لذا به همین منظور در بخش توسعه زیرساخت، تلاش‌های زیادی در سطح کشور و به ویژه استان خوزستان صورت گرفته است.

فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته توسط سپاه و بسیج گفت: ما هم در مجموعه سپاه و بسیج تلاش می‌کنیم که زیرساخت میادین ورزشی را توسعه دهیم. یکی از موضوعات مهم، موضوع ورزش فوتسال و فوتبال و همچنین فضاهایی است که نوجوانان و جوانان بتوانند از آن بهره ببرند.

او با بیان آمارهایی از این توسعه گفت: در بخش توسعه سالن‌های ورزشی، تاکنون توانسته‌ایم نزدیک به ۱۹۰ سالن ورزشی را در سطح استان احداث کنیم. همین امر باعث شده که نوجوانان و جوانان، به ویژه در فصل تابستان که اوقات فراغت بیشتری دارند، از این سالن‌ها استفاده کنند.

او از افتتاح یک زمین چمن مصنوعی جدید خبر داد و گفت: در همین راستا، امروز یکی از زمین‌های چمن مصنوعی را افتتاح کردیم که با تلاش جهادگران عزیز بسیج سازندگی، توانستیم این زمین را با حداقل هزینه و با کیفیت بالا آماده و مهیا کنیم و هم اکنون شاهد استفاده نوجوانان از این فضا هستیم.

سردار شاهوارپور در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران تأکید کرد: نشاط جامعه بستگی به زیرساخت مناسب و برنامه‌ریزی برای حضور دارد که خوشبختانه در این دو بخش تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته. این موفقیت‌ها، همانند افتخارآفرینی در کشتی جهانی، نشان از توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی به ورزش و نشاط جامعه دارد. از همه کسانی که برای فراهم‌آوری زیرساخت‌های ورزشی کمک، تلاش و همراهی می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌کنیم و انتظار می‌رود خداوند توان دهد تا بتوانیم همچنان در جهت کمک به نسل آینده‌ساز این کشور گام برداریم.

منبع روابط عمومی