نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای قهرمانی مسابقات جهانی بیان کردند: این افتخار آفرینی در شرایطی محقق شد که دشمنان مستکبر این ملت، تمامی توان خود را به کار بسته تا با اعمال فشار‌های حداکثری و ظالمانه، اراده ملت ایران را سست کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه نمایندگان مجلس در پی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی رقابت‌های قهرمانی جهان در کرواسی، به شرح زیر است:

«به نام خداوند جان آفرین

امروز، تاریخ ورزش ایران، صحنه‌ای از شکوه و عظمت را به خود دید؛ صحنه‌ای که قهرمانان جوان این مرز و بوم با عزمی پولادین و ایمانی استوار، بر سکو‌های جهانی ایستادند و سرود ملی ایران را در گوش عالم پُرطنین ساختند.

 این پیروزی بی‌نظیر و تاریخی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی را که برای نخستین بار همزمان عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردند، باید به پیشگاه ملت شریف ایران، به خصوص خانواده‌های بزرگوار این قهرمانان، تبریک گفت.

این افتخار آفرینی سترگ، در شرایطی محقق شد که دشمنان مستکبر این ملت، تمامی توان خود را به کار بسته‌اند تا با اعمال فشار‌های حداکثری و ظالمانه، اراده ملت ایران را سست کنند. اما جوانان غیرتمند این سرزمین، یک بار دیگر ثابت کردند که ایران قوی، در سایه ایمان، وحدت و پشتکار، هرگز تسلیم نخواهد شد و همچون کوهی استوار خواهد ایستاد.

این پیروزی، تنها یک موفقیت ورزشی نیست؛ بلکه پیامی روشن به جهانیان است که ملت ایران، با تکیه بر سرمایه‌های انسانی متعهد، متخصص، بااخلاق و سرشار از غرور و غیرت دینی و میهنی خود، در تمامی عرصه‌ها می‌درخشد و قله‌های موفقیت را فتح می‌کند.

 این قهرمانی مرهون تلاش بی‌وقفه کشتی‌گیران جوان و بااستعداد، ایمان و اعتقاد راسخ تک‌تک آنان، هدایت بی‌بدیل کادر فنی دلسوز و فداکار به خصوص آقایان پژمان درستکار و حسن رنگرز، و مدیریت مدبرانه و مثال‌زدنی جناب آقای دکتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی است که با درایت خود، بستر این پیروزی بزرگ را فراهم آورد.

امیدواریم این موفقیت بی‌نظیر، که موجی از شادی و غرور ملی را در دل میلیون‌ها ایرانی برانگیخت و تحسین رشک برانگیز ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در پی داشت، آغازی برای درخشش‌های بیشتر میهن عزیزمان در تمامی عرصه‌ها باشد.

به پاسداشت این پیروزی تاریخی، برای تمامی عوامل این تیم‌های ملی، آرزوی توفیق روزافزون و سربلندی در عرصه‌های بین‌المللی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»

