۳۵ بهورز و مراقب نمونه و فعال عرصه سلامت روستایی در مراغه تجلیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -میر موسی میری نژادرئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: در این شهرستان ۱۰۲ بهورز به ۹۳ هزار نفر از جمعیت روستایی خدمات بهداشتی ارایه می‌دهند.

وی در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه مراغه افزود: بهورزان، دیدبانان و پیشگام خط مقدم سلامت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار شهرستان هستند.

وی، هدف از برگزاری این آئین تجلیل را، بالا بردن انگیزه کاری بهورزان به پاس زحمات ارزشمند آنان در حوزه سلامت بیان کرد.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، افزایش سطح سلامت در ۱۷۲ روستای مراغه، مرهون تلاش‌های بهورزان است.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت بهورزان در مناطق روستایی، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی با رعایت کیفیت کار و ارائه خدمات شایسته به مردم را از وظایف خطیر بهورزان دانست.

در پایان این مراسم از بهورز نمونه کشوری، استانی و شهرستانی تجلیل شد.