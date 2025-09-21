باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فارسین شاهین، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: «کشورهایی که این هفته فلسطین را به رسمیت میشناسند، گامی برگشتناپذیر برمیدارند که راه حل دو کشوری را حفظ کرده و استقلال و حاکمیت فلسطین را نزدیکتر میکند».
او در رامالله به خبرنگاران گفت: «این اقدامی است که ما را به حاکمیت و استقلال نزدیکتر میکند. ممکن است پس از این اعلامیه، جنگ پایان پیدا نکند، اما حرکتی رو به جلو است که باید [آینده خود را] بر آن بنا کنیم و آن را تقویت کنیم.»
انگلیس، کانادا و استرالیا امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و آن را روشی برای احیای راه حل دو کشوری دانستند. قرار بود این سه کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل این تصمیم خود را به صورت عمومی اعلام کنند؛ اما امروز در اقدامی تاریخی و پیش از نشست، تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین را اعلام کردند.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در اعلامیه خود، ضمن انتقاد شدید از سیاستهای تجاوزکارانه اسرائیل گفت: «کابینه فعلی اسرائیل به طور سیستماتیک تلاش میکند تا از هرگونه احتمال تشکیل کشور فلسطین جلوگیری کند. تلآویو سیاست گسترش شهرکسازی در کرانه باختری را دنبال کرده است که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است».
کارنی ادامه داد: «حمله مداوم اسرائیل به غزه باعث کشته شدن دهها هزار غیرنظامی، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و ایجاد قحطی ویرانگر و قابل پیشگیری شده است که نقض قوانین بینالمللی است.»
پیش از این، دیوید لمی، معاون نخست وزیر انگلیس گفته بود که به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی، آن را «یک شبه» به وجود نمیآورد و تأکید کرد که این به رسمیت شناختن باید بخشی از یک فرآیند صلح گستردهتر باشد.
منبع: رویترز