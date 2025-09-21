هدیه هفته دفاع مقدس به مردم هرمزگان؛ قطار «رویال» افتتاح شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -آیت‌الله عبادی‌زاده در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهیدان، این اقدام را گامی ارزشمند برای تقویت حمل‌ونقل استان دانست و گفت: هرمزگان با چهار فرودگاه بین‌المللی و بندر شهید رجایی که بیش از ۶۰ درصد صادرات و واردات کشور را پوشش می‌دهد، قلب کریدور شمال–جنوب است. وی ضمن قدردانی از سپاه امام سجاد(ع)، مسئولان استانی و وزارت راه، خواستار ادامه اقدامات مشابه برای تسهیل امور مردم شد.

استاندار هرمزگان نیز با قدردانی از مجریان پروژه و اشاره به تردیدهای اولیه درباره اجرای آن گفت: عملی شدن این طرح با کار جمعی و پیگیری‌های مستمر، به‌ویژه تلاش‌های سردار سالاری، بنیاد تعاون بسیج و اداره کل راه‌آهن استان، شادی را به مردم هرمزگان هدیه داد.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان تأکید کرد: هرمزگان باید در توسعه خطوط ریلی کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و آمادگی دارد بخشی از برنامه‌های راهبردی خطوط سه‌خطه و سریع‌السیر را پیش ببرد.

راه‌اندازی این قطار، علاوه بر تسهیل سفر زائران مشهد مقدس، جایگاه ایران در کریدور شمال–جنوب را تقویت و مسیر توسعه‌ای حمل‌ونقل ترکیبی بار و مسافر را هموار می‌کند.