هدیه هفته دفاع مقدس به مردم هرمزگان؛ قطار «رویال» افتتاح شد

آیین افتتاح یک رام قطار پنج‌ستاره «رویال» با حضور سید جبار علی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی،  آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، محمد آشوری تازیانی استاندار، و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -آیت‌الله عبادی‌زاده در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهیدان، این اقدام را گامی ارزشمند برای تقویت حمل‌ونقل استان دانست و گفت: هرمزگان با چهار فرودگاه بین‌المللی و بندر شهید رجایی که بیش از ۶۰ درصد صادرات و واردات کشور را پوشش می‌دهد، قلب کریدور شمال–جنوب است. وی ضمن قدردانی از سپاه امام سجاد(ع)، مسئولان استانی و وزارت راه، خواستار ادامه اقدامات مشابه برای تسهیل امور مردم شد.

استاندار هرمزگان نیز با قدردانی از مجریان پروژه و اشاره به تردیدهای اولیه درباره اجرای آن گفت: عملی شدن این طرح با کار جمعی و پیگیری‌های مستمر، به‌ویژه تلاش‌های سردار سالاری، بنیاد تعاون بسیج و اداره کل راه‌آهن استان، شادی را به مردم هرمزگان هدیه داد. 

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان تأکید کرد: هرمزگان باید در توسعه خطوط ریلی کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و آمادگی دارد بخشی از برنامه‌های راهبردی خطوط سه‌خطه و سریع‌السیر را پیش ببرد.

راه‌اندازی این قطار، علاوه بر تسهیل سفر زائران مشهد مقدس، جایگاه ایران در کریدور شمال–جنوب را تقویت و مسیر توسعه‌ای حمل‌ونقل ترکیبی بار و مسافر را هموار می‌کند.

برچسب ها: قطار‌ ، رویال ، بندرعباس ، بنیاد ، بسیج ، مشهد
