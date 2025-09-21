شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی در آستانه بازگشایی مدارس از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به وضعیت معیشتی خدمتگزاران و سرایداران مدارس رسیدگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به بازگشایی مدارس باقی نمانده و دانش آموزان در تب و تاب آماده شدن برای یک سال تحصیلی جدید هستند. در این بین سرایداران و خدمتگزاران مدارس به عنوان ستون اصلی از جایگاه مهمی برای فراهم کردن محیط امن و پاکیزه در مدرسه برخوردار هستند. حالا در آستانه بازگشایی مدارس این قشر زحمت کش مدرسه که همه به عنوان بابای مدرسه می‌شناسیم بر بهبود شرایط معیشتی و شغلی خود تأکید دارند و خواستار رسیدگی به آن هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس می‌خواهیم پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، به مشکلات معیشیتی سرایداران و خدمتگزاران مدارس از قبیل حقوق و رفاهیات کم، رسیدگی جدی کنند.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.