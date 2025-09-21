نیمه نخست دیدار تیم‌های استقلال و پیکان به نتیجه تساوی انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت که نیمه نخست این مسابقه با تساوی یک - یک به پایان رسید.

پیکان که روی اشتباه مدافعان استقلال چند موقعیت گلزنی خوب در نیمه اول داشت، در نهایت در دقیقه ۲۲ توسط کسری طاهری و روی پاس محسن آذرباد دروازه آبی‌های پایتخت را باز کرد. تیم سعید دقیقی در نیمه اول یک بار هم توپ را به تیر دروازه استقلال کوبید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیم استقلال که شروع بدی در این مسابقه داشت، بعد از اخراج یک بازیکن پیکان توانست توپ و میدان را در اختیار بگیرد و روی شوت از راه دور و ارسال‌ها، چندین موقعیت خوب گلزنی روی دروازه پیکان خلق کرد، اما هر بار احمد گوهری مانع بزرگی در راه آبی‌های پایتخت بود و با واکنش‌های بسیار خوب ضربات بازیکنان استقلال را برگشت داد.

بالاخره در دقیقه ۶+۴۵ یاسر آسانی طلسم دروازه پیکان را شکست با شوتی دقیق از داخل محوطه جریمه تیم میهمان، کار را به تساوی کشاند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون.

ترکیب پیکان: احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی (۳۰ - منصور باقری)، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

داور: بیژن حیدری
اخطار: کسری طاهری و شاهین توکلی از پیکان و عارف آقاسی از استقلال
اخراج: میلاد باقری از پیکان در دقیقه ۲۶
میلاد باقری در دقیقه ۲۶ به دلیل تکل خشن روی پای منیر الحدادی ابتدا با کارت زرد داور جریمه شد، اما بیژن حیدری پس از بررسی VAR، تصمیم خود را تغییر داد و مدافع پیکان را با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج کرد.

برچسب ها: استقلال تهران ، لیگ برتر فوتبال ، پیکان
خبرهای مرتبط
شکوری: خوشحالی هواداران بهترین هدیه برای ما بود/ استقلال در جام‌حذفی موفق می‌شود
شریفی: استقلال بدون پنالتی نمی‌توانست گل بزند
شاهین توکلی به پیکان پیوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
آخرین اخبار
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
صعود بلژیک به یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان با حذف فنلاند
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
لاتسیو ۰ - ۱ رم/ بغض کاپیتان سابق در دربی دلاکاپیتاله ترکید+ فیلم
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
رایزنی تاج برای دیدار تیم‌های ایران و مکزیک
حذف والیبال آرژانتین از قهرمانی جهان توسط ایتالیا
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
نماینده شنای کشورمان از صعود به فینال قهرمانی کم بینایان جهان بازماند
قرارداد اسپانسری ۵۶۰ میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس
کاپیتان طلایی کشتی فرنگی: با برنامه کشتی گرفتم و به طلا رسیدم
بازگشت سردار آزمون با گل ۳ امتیازی
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
پیروزی قاطع آقای خاص در نخستین گام
پاراشناگر ایران به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
حسین‌نژاد: انتظار داشتم ضربه ایستگاهی پایانی را خودم بزنم
آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
اودینزه ۰-۳ میلان/ پیروزی روسونری با درخشش پولیشیچ + فیلم