باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت که نیمه نخست این مسابقه با تساوی یک - یک به پایان رسید.

پیکان که روی اشتباه مدافعان استقلال چند موقعیت گلزنی خوب در نیمه اول داشت، در نهایت در دقیقه ۲۲ توسط کسری طاهری و روی پاس محسن آذرباد دروازه آبی‌های پایتخت را باز کرد. تیم سعید دقیقی در نیمه اول یک بار هم توپ را به تیر دروازه استقلال کوبید.

تیم استقلال که شروع بدی در این مسابقه داشت، بعد از اخراج یک بازیکن پیکان توانست توپ و میدان را در اختیار بگیرد و روی شوت از راه دور و ارسال‌ها، چندین موقعیت خوب گلزنی روی دروازه پیکان خلق کرد، اما هر بار احمد گوهری مانع بزرگی در راه آبی‌های پایتخت بود و با واکنش‌های بسیار خوب ضربات بازیکنان استقلال را برگشت داد.

بالاخره در دقیقه ۶+۴۵ یاسر آسانی طلسم دروازه پیکان را شکست با شوتی دقیق از داخل محوطه جریمه تیم میهمان، کار را به تساوی کشاند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون.

ترکیب پیکان: احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی (۳۰ - منصور باقری)، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

داور: بیژن حیدری

اخطار: کسری طاهری و شاهین توکلی از پیکان و عارف آقاسی از استقلال

اخراج: میلاد باقری از پیکان در دقیقه ۲۶

میلاد باقری در دقیقه ۲۶ به دلیل تکل خشن روی پای منیر الحدادی ابتدا با کارت زرد داور جریمه شد، اما بیژن حیدری پس از بررسی VAR، تصمیم خود را تغییر داد و مدافع پیکان را با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج کرد.