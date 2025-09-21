باشگاه خبرنگاران جوان - سعید شجاعی امروز عصر در نهمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر ۳۳۰ همت عدم نفع صنایع از ناترازی انرژی برق و گاز بود که تقریبا ۱۷۵ همت از محل برق بوده است و امسال هم مجدد باز دچار این عارضه هستیم.
وی با تاکید بر نوآوری در حوزه صنعت و معدن گفت: شرکتهای نوآور و دانش بنیان نیاز است تا در راستای ارتقای بهره وری حوزه صنعت ورود کنند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: قانون برنامه هفتم تکلیفی برای وزارت صمت مشخص کرده است که ۱۰ درصد سالانه ساخت داخل را در اقلام راهبردی بالا ببرد.
وی عنوان کرد: برای این منظور هم بحث تأمین مالی آن دیده شده است و هم ابزارهای دیگر و هم بحث تعرفه یا حمایتهایی که در فضای تست و آزمایشگاه مرجع باید اتفاق میافتاد. اینها دغدغههایی بود که معمولاً وجود داشت.
شجاعی ادامه داد: در بحث هوش مصنوعی و پروژهها وزارت صمت با معاونت علمی ریاستجمهوری فراخوانی را بارگذاری کردهایم که تا سقف یک همت قرار است تسهیلاتی داده شود برای پروژههایی که در حوزه هوش مصنوعی یا کلاندادهها تعریف شدهاند این فراخوان همچنان برقرار است.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به فعالیت انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در بخش صنعت و معدن گفت: این انجمن تأسیس شده و رویکرد ما کاربرد عملی هوش مصنوعی در این بخش است. این انجمن به عنوان بازوی مشورتی در حوزه صنعت، چه در امر سیاستگذاری و چه در عملیات، مورد توجه است و با کمک همین دوستان، سند تحول دیجیتال در بخش صنعت و معدن نیز در بازه کوتاهمدتی رونمایی خواهد شد.
وی گفت: انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه صنعت و معدن تاسیس شده است برای واحدهایی که با تحقیق و توسعه رتبه یک و ۲ دارند تا بتوانند در فضای تحقیق و توسعه کشور تحولی ایجاد کنند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تمرکز ما با توجه به بازدیدهایی که از پروژههای بیرون داشتم، بیشتر روی بحث ناترازی انرژی است که اکنون واقعاً به شدت بخش صنعت و معدن کشور را متضرر میکند.