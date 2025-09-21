وزیر راست افراطی رژیم اسرائیل در واکنشی عصبی به شناسایی فلسطین توسط سه کشور جدید، تهدید به الحاق کرانه باختری و برچیدن تشکیلات خودگردان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به اقدام سه کشور انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، موضوع الحاق کرانه باختری را در جلسه بعدی کابینه مطرح خواهد کرد.

او همچنین خواستار «اعمال فوری حاکمیت در کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

انگلیس، کانادا و استرالیا امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و آن را روشی برای احیای راه حل دو کشوری دانستند. قرار بود این سه کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل این تصمیم خود را به صورت عمومی اعلام کنند؛ اما امروز در اقدامی تاریخی و پیش از نشست، تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین را اعلام کردند.

مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در اعلامیه خود، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل گفت: «کابینه فعلی اسرائیل به طور سیستماتیک تلاش می‌کند تا از هرگونه احتمال تشکیل کشور فلسطین جلوگیری کند. تل‌آویو همچنین سیاست گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری را دنبال کرده است که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است».

منبع: تایمز اسرائیل

ناشناس
۱۹:۱۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این سه کشور با هماهنگی اسرائیل این کار را کردن که اسرائیل اینجوری فیلم خشمگین شدن را بازی کند و کرانه باختری را به اسرائیل ملحق کند ودنیا فقط تماشا کند
