سخنگوی دولت از برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در مطلبی که در شبکه ایکس منتشر کرد از برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

سخنگوی دولت در این مطلب آورده است: در جلسه امروز هیأت دولت، به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد جشن ملی به پاس دستاورد‌های ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور برگزار شود.

مهاجرانی افزود: این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی غرور ملی ایرانیان است. وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، علوم، ورزش، آموزش و پرورش، صداوسیما، استانداری‌ها و شهرداری‌ها مأمور شده‌اند تا با همکاری یکدیگر، زمینه حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.

