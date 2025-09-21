باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - طهماسبی استاندار گلستان، در این نشست با تقدیر از حضور مؤثر شهرداران درکنار مردم در دوران جنگ تحمیلی، نقش آنان در شرایط کنونی را نیز بسیار حیاتی خواند و گفت: این روزها نیز در متن جنگ با رژیم صهیونیستی هستیم که این رژیم جعلی به کشورهای منطقه در حال تهاجم و تجاوز است. مردم باید شهرداران را ببیند، زیرا از شما توقع دارند مشکلات مردم را رفع کنید.
استاندار گلستان دلجویی از مردم و رسیدگی به امور آنان را در شرایط فعلی بسیار مهم توصیف کرد و افزود: شهرداران و اعضای شورا پیشانی دولت در ارتباط با مردم هستند.
وی با اشاره به انجام پروژه آسفالت ۲۰۹ روستا در استان به عنوان نشانهای از تداوم خدمترسانی، شهرداران را «جهادگران کف خیابان در نظام جمهوری اسلامی» عنوان کرد.
طهماسبی بر نقش شهرداریها در مدیریت بحرانهای طبیعی تأکید و اظهار داشت: شهرداران متولیان نظم شهر هستند و باید در بحرانهای طبیعی با تشکیل قرارگاههای عملیاتی برای مقابله با سیل، زلزله و آتشسوزیها اقدام مناسب صورت گیرد.
وی همچنین از شهرداران خواست تا از مدیریت بحران استان مطالبه لازم را داشته باشند.
استاندار گلستان در ادامه از آمادگی شهرهای استان برای برگزاری دومین اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید استان خبر داد.
در ادامه این نشست، میرزاعلی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به قانون اختصاص نیم درصد از درآمد شهرداریها به کتابخانهها، گفت: شش شهر فاقد کتابخانه در استان گلستان نیازمند ایجاد کتابخانه هستند که این امر منوط به همکاری شهرداریهای استان در اختصاص نیم درصد از درآمدهای خود است.
پوریا میرزازنجانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای گلستان با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه اخیر این سازمان، اعلام کرد: با ۲۶ شهرداری استان گلستان تعامل داریم و در این مدت قرارداد پروژههایی به ارزش ۱۰۱ میلیارد تومان با شهرداریهای استان منعقد شده است.