باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش سیما ویژهبرنامهای با عنوان «نوروز دانش» را از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه به مدت یک هفته روی آنتن میبرد. این برنامه از صبح تا شب، هر یک ربع یکبار، در قالب آیتمهای مختلف و بهصورت زنده پخش میشود و با اجرای MC و حضور مهمانان و کارشناسان حوزه آموزشوپرورش به بازگشایی مدارس میپردازد.
تهیهکننده برنامه «نوروز دانش»، درباره اهداف این ویژهبرنامه گفت: ما تلاش میکنیم در این برنامه علاوه بر مهارتهای سخت، به مهارتهای نرم کودکان و نوجوانان نیز توجه کنیم. طی هفتههای اخیر تمرکزمان روی بازگشایی مدارس بوده و میکوشیم به دانشآموزان بیاموزیم که چگونه با مشکلات درسی کنار بیایند، دوستهای جدید پیدا کنند و با موقعیتهای تازه سازگار شوند.
آرمین عابدینی افزود: این مهارتها فقط برای دانشآموزان نیست؛ والدین هم باید بتوانند با تقویت مهارتهای نرم خودشان بر نگرانیهای ناشی از شروع سال تحصیلی غلبه کنند و در طول سال همراه فرزندان باشند. رسانه میتواند در آموزش این مهارتها سهم مهمی ایفا کند.
وی همچنین بر اهمیت تصویرسازی مثبت از مدرسه در رسانه و توجه شبکه آموزش به این موضوع تأکید کرد و گفت: شبکه آموزش تلاش دارد مدرسه را بهعنوان فضایی مطلوب و امیدبخش برای دانشآموزان معرفی کند. هر سال با شروع سال تحصیلی، نقش رسانه در تقویت تعامل میان خانوادهها، دانشآموزان و مدارس بیش از پیش برجسته میشود.