باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «بعد از ۶۰۰ سال» محصول مرکز مستند سوره به تهیهکنندگی و نویسندگی محسن یزدی و کارگردانی داوود مرادیان، برای نخستین بار و از شبکه افق پخش میشود.
این اثر تاریخی به چرایی فروپاشی ارتش رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم میپردازد و روایتی متفاوت از یکی از نقاط حساس تاریخ معاصر ایران ارائه میکند. در تولید این مستند، هدی موسوی بهعنوان دستیار کارگردان و تصویریاب حضور داشته است.
«بعد از ۶۰۰ سال» دوشنبه، ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش شده و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود.
منبع: روابط عمومی شبکه افق