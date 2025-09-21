حمله پهپادی رژیم اسرائیل به شهری در جنوب لبنان جان ۵ نفر را گرفت و دو زخمی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله پهپادی رژیم اسرائیل به شهر «بنت جبیل» در جنوب لبنان منجر به کشته شدن پنج نفر از جمله سه کودک شده است.

گفته شده که دو نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل پیش از این و در روز پنجشنبه هفته گذشته، حملات سنگینی به پنج شهر در جنوب لبنان انجام دادند که باعث شد ارتش لبنان این تشدید تنش را محکوم کند و هشدار دهد که این امر طرح آن برای اجرای استقرار و کنترل انحصاری سلاح‌ها در جنوب رودخانه لیتانی را تضعیف می‌کند.

ارتش لبنان هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اسرائیل همچنان به حمله علیه غیرنظامیان و روستا‌های جنوب این کشور ادامه می‌دهد و از پاییز سال گذشته که توافق آتش‌بس منعقد شده تا کنون، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ بار آتش‌بس را نقض کرده است.

منبع: الجزیره