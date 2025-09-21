در پاسخ به پیگیری‌های استاندار گلستان، با موافقت رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد اینچه‌برون به طور رسمی گمرک مجاز برای ترخیص خودرو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان همچین گفت: علاوه بر این صدور مجوز خودرو منطقه آزاد اینچه برون نیز در مرحله نهایی است.

منبع: استانداری گلستان

برچسب ها: اینچه برون ، واردات خودرو
تخصیص ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های گلستان
