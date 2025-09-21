\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0645\u062c\u0648\u0632 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0646\u0686\u0647 \u0628\u0631\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646