حادثه هشتم مهر زاهدان با جدیت و بر اساس تدابیر رهبری پیگیری شد

منصور بیجار در مراسم بزرگداشت صلح و وفاق، با اشاره به حادثه تلخ هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان، اظهار داشت: این رویداد از همان ابتدا مورد توجه ویژه نظام قرار گرفت و گزارش‌های مستند و دقیق توسط نهاد‌های انتظامی و امنیتی تهیه و به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شد.

وی افزود: به دنبال ارائه گزارش‌ها، نماینده ویژه مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان اعزام شد و در بررسی‌های میدانی، مجموعه‌ای از تصمیمات در خصوص ابعاد انسانی، حقوقی و اجتماعی حادثه اتخاذ شد که برخورد با متخلفان و جبران خسارات از جمله مهم‌ترین آنها بود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره بر رعایت حق‌الناس و پرداخت حقوق خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان، تصریح کرد: تأیید مصادیق شهادت و جانبازی از دیگر موضوعات مهمی بود که به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و خلأ‌های قانونی در این زمینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد.

وی ادامه داد: با پیگیری مستمر دولت و تأکید رئیس‌جمهور، مسائل مربوط به این حادثه به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، معیشتی و حقوقی با محوریت شورای تأمین و همکاری مجموعه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

بیجار با اشاره به مطالبات عمومی مردم سیستان وبلوچستان، افزود: این حادثه تأثیر عمیقی بر فضای اجتماعی استان به‌ویژه در میان اقوام و مذاهب مختلف گذاشت و رسیدگی دقیق به آن موجب جلوگیری از سوءاستفاده جریان‌های افراطی شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۱ به استان، اظهار داشت: راهبرد‌های ایشان در خصوص انسجام، توسعه و وحدت، نقشه راهی روشن برای مسوولان است که متأسفانه در دوره‌هایی مورد غفلت قرار گرفته بود.

بیجار بیان کرد: دیدار‌های متعدد با خانواده‌های جان‌باختگان، برگزاری جلسات تخصصی، بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به مسائل هویتی از جمله اقدامات مهمی بود که در ماه‌های اخیر با اولویت بالا دنبال شده است.

وی گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات خانواده‌های آسیب‌دیده هشتم مهر ۱۴۰۱ پرداخت شده و حمایت‌های معیشتی و اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد تا شرایط زندگی این عزیزان بهبود یابد.

استاندار سیستان و بلوچستان از استمرار جلسات پیگیری این پرونده خبر داد و افزود: پرونده‌ها با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در مسیر حل و فصل نهایی قرار گرفته‌اند.

وی با قدردانی از همراهی علما، سران طوایف، اعضای شورای راهبردی و خانواده‌های آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: برنامه دیدار با خانواده‌های شهدا و مجروحان حادثه زاهدان به‌زودی انجام می‌شود تا ضمن دلجویی، گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیز به‌طور مستقیم به آنان ارائه شود.

بیجار تصریح کرد: اجرای عدالت و صیانت از انسجام ملی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی است و این مسیر تا تحقق کامل اهداف، با جدیت دنبال خواهد شد.

