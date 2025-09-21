مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: همزمان با آغاز هفته گردشگری ۴۰۰ رویداد و جشنواره با محور «گردشگری و تحول پایدار» از پنج تا ۱۱مهر در کشور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین فاطمی روز یکشنبه ۳۰ شهریور در نشست خبری با محوریت هفته گردشگری که در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: سازمان جهانی گردشگری هر سال شعار خاصی را مطرح می‌کند و امسال «گردشگری و تحول پایدار» را به عنوان شعار انتخاب کرده و کل برنامه‌ها بر روی آن متمرکز می‌شود.

وی با بیان اینکه در هفته گردشگری هر روز با یک عنوان نامگذاری شده است، افزود: پنج مهر به عنوان اولین روز هفته گردشگری با عنوان گردشگری و تحول پایدار نامگداری شده و برنامه‌های مختلفی در استان‌ها و سفارتخانه‌ها برگزار می‌شود و در این روز طی مراسمی نشان سبز به هتلداران نمونه اهدا می‌شود. دومین روز یعنی ۶ مهر با عنوان گردشگری پایدار آموزش و تحول پایدار نام نهاده شده که علاوه بر برگزاری برنامه‌های متنوع کارگاه‌های آموزشی نیز در خصوص گردشگری پایدار برپا می‌شود. روز سوم یعنی هفتم مهر نیز با عنوان گردشگری و خانواده نامگذاری شده که برنامه‌ها و نشست‌هایی در خصوص پایداری اجتماعی، مشارکت زنان و خانواده و دوره آموزشی تخصصی برای بانوان و مدیران اقامتگاه‌ها و تاسیسات گردشگری در نظر گرفته شده است.

فاطمی ادامه داد: روز چهارم هشت مهر با عنوان گردشگری و پایداری اقتصادی نامگذاری شده و پروژه‌های گردشگری در این روز به صورت همزمان افتتاح می‌شوند، روز پنجم نهم مهر با عنوان گردشگری و جامعه محلی و محیط زیست، تور‌های گردشگری در تهران و شهرستان‌ها برگزار و اجتماع در اراضی عباس آباد برگزار و تا هفته تهران ادامه می‌یابد. روز ششم ۱۰ مهر با عنوان گردشگری و فرهنگ رویداد‌هایی با محوریت آیین‌های محلی برگزار می‌شود. با توجه به اینکه جشن مهرگان به اسم ایران به ثبت رسیده نیمی از آیبن‌ها در برخی استان‌ها با این رویکرد‌ها برگزار می‌شود. در این روز فراخوان تولید محتوای گردشگری رونمایی می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: در روز هفتم ۱۱ مهر با عنوان گردشگری بین المللی و تحول دیجیتال، جشنواره ملی محتوایی بین المللی گردشگری ایران، اولین دمودی ایران باشکوه با همراهی اتاق بازرگانی و نشسست تخصصی گردشگری الکترونیک، نشست با روسای انجمن دوستی کشور‌ها و اجرای تور‌های شهری و بازدید‌های عمومی از موزه‌ها و بنا‌های تاریخی تدارک دیده شده است.

فاطمی با بیان اینکه رویداد‌ها در توسعه گردشگری نقش کلیدی دارد و برای مدیریت مقصد نیاز به برگزاری رویداد‌ها داریم، گفت: در گذشته مردم فقط به برخی از مناطق کشور سفر می‌کردند و هتل‌ها در برخی استان‌ها مانند سمنان و کرمان خالی بود، اما اکنون هتل‌ها در این استان‌ها هم جای خالی ندارد این تغییر رویکرد به دلیل برگزاری رویداد‌ها و نشان دادن ظریفت در استان‌های مختلف است.

وی در خصوص سفر‌های ارزان نیز توضیح داد: بسته‌ای برای سفر‌های ارزان را آماده کردیم که در دولت به تصویب نرسید، اما طرح دیگری را در قالب پلتفرمی همراه با تخفیفات آژانس‌های مسافرتی در نظر گرفته‌ایم که امیدواریم در دولت به تصویب برسد.

برچسب ها: سازمان جهانی گردشگری ، هفته گردشگری
خبرهای مرتبط
تاثیرگذاری بقاع متبرکه در فضای هنر و معماری شهر
ایران، آغازگر حرکتی الهام‌بخش در توسعه گردشگری روستایی
استاندار اردبیل:
جهانی شدن روستای گردشگری موئیل ظرفیت مهمی برای استان اردبیل ایجاد می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«میلاد نور» کتابفروشی‌ها بیش از ۱۴ میلیارد تومان فروش داشت
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران به کار خود پایان داد
«بوقچی» فراتر از یک سریال، تجربه زندگی است
«عاری از گناه» در شبکه تهران
حضور ۱۸ اثر خارجی از ۱۴ کشور در جشنواره فیلم کودک
آیا «بادار» می‌تواند امید را به سیستان بازگرداند؟
«کشتی گیران» به شبکه کودک آمدند
گرامیداشت شهدای هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری برنامه «نوسان»
معرفی اسامی فیلم‌های تجربی جشنواره فیلم کوتاه
رنگ و بوی دفاع مقدس در شبکه نسیم
آخرین اخبار
برگزاری ۴۰۰ برنامه در کشور به مناسبت هفته گردشگردی
«بعد از ۶۰۰ سال» از افق پخش می‌شود
«نوروز دانش»؛ هدیه شبکه آموزش به دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی
طرح جدیدی برای حمایت از سفرهای ارزان داخلی در حال پیگیری است
رقابت تنگاتنگ شرکت‌کنندگان مسابقه «۱۰۰» تا لحظه آخر + فیلم
تیزر مجموعه تلویزیونی عاشورا از شبکه تهران
برگزاری ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» در موزه سینما
«عاری از گناه» در شبکه تهران
گرامیداشت شهدای هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری برنامه «نوسان»
فیلمنامه‌های برتر برای مشارکت بنیاد سینمایی فارابی انتخاب شدند
حضور ۱۸ اثر خارجی از ۱۴ کشور در جشنواره فیلم کودک
معرفی اسامی فیلم‌های تجربی جشنواره فیلم کوتاه
کاخ گلستان از اول مهر باز می‌شود
«کشتی گیران» به شبکه کودک آمدند
رنگ و بوی دفاع مقدس در شبکه نسیم
«میلاد نور» کتابفروشی‌ها بیش از ۱۴ میلیارد تومان فروش داشت
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران به کار خود پایان داد
آیا «بادار» می‌تواند امید را به سیستان بازگرداند؟
«بوقچی» فراتر از یک سریال، تجربه زندگی است
ایران، جوانان برگزیده‌اش در موسیقی را شناخت
شهرام لاسمی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد