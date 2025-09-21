باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین فاطمی روز یکشنبه ۳۰ شهریور در نشست خبری با محوریت هفته گردشگری که در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: سازمان جهانی گردشگری هر سال شعار خاصی را مطرح می‌کند و امسال «گردشگری و تحول پایدار» را به عنوان شعار انتخاب کرده و کل برنامه‌ها بر روی آن متمرکز می‌شود.

وی با بیان اینکه در هفته گردشگری هر روز با یک عنوان نامگذاری شده است، افزود: پنج مهر به عنوان اولین روز هفته گردشگری با عنوان گردشگری و تحول پایدار نامگداری شده و برنامه‌های مختلفی در استان‌ها و سفارتخانه‌ها برگزار می‌شود و در این روز طی مراسمی نشان سبز به هتلداران نمونه اهدا می‌شود. دومین روز یعنی ۶ مهر با عنوان گردشگری پایدار آموزش و تحول پایدار نام نهاده شده که علاوه بر برگزاری برنامه‌های متنوع کارگاه‌های آموزشی نیز در خصوص گردشگری پایدار برپا می‌شود. روز سوم یعنی هفتم مهر نیز با عنوان گردشگری و خانواده نامگذاری شده که برنامه‌ها و نشست‌هایی در خصوص پایداری اجتماعی، مشارکت زنان و خانواده و دوره آموزشی تخصصی برای بانوان و مدیران اقامتگاه‌ها و تاسیسات گردشگری در نظر گرفته شده است.

فاطمی ادامه داد: روز چهارم هشت مهر با عنوان گردشگری و پایداری اقتصادی نامگذاری شده و پروژه‌های گردشگری در این روز به صورت همزمان افتتاح می‌شوند، روز پنجم نهم مهر با عنوان گردشگری و جامعه محلی و محیط زیست، تور‌های گردشگری در تهران و شهرستان‌ها برگزار و اجتماع در اراضی عباس آباد برگزار و تا هفته تهران ادامه می‌یابد. روز ششم ۱۰ مهر با عنوان گردشگری و فرهنگ رویداد‌هایی با محوریت آیین‌های محلی برگزار می‌شود. با توجه به اینکه جشن مهرگان به اسم ایران به ثبت رسیده نیمی از آیبن‌ها در برخی استان‌ها با این رویکرد‌ها برگزار می‌شود. در این روز فراخوان تولید محتوای گردشگری رونمایی می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: در روز هفتم ۱۱ مهر با عنوان گردشگری بین المللی و تحول دیجیتال، جشنواره ملی محتوایی بین المللی گردشگری ایران، اولین دمودی ایران باشکوه با همراهی اتاق بازرگانی و نشسست تخصصی گردشگری الکترونیک، نشست با روسای انجمن دوستی کشور‌ها و اجرای تور‌های شهری و بازدید‌های عمومی از موزه‌ها و بنا‌های تاریخی تدارک دیده شده است.

فاطمی با بیان اینکه رویداد‌ها در توسعه گردشگری نقش کلیدی دارد و برای مدیریت مقصد نیاز به برگزاری رویداد‌ها داریم، گفت: در گذشته مردم فقط به برخی از مناطق کشور سفر می‌کردند و هتل‌ها در برخی استان‌ها مانند سمنان و کرمان خالی بود، اما اکنون هتل‌ها در این استان‌ها هم جای خالی ندارد این تغییر رویکرد به دلیل برگزاری رویداد‌ها و نشان دادن ظریفت در استان‌های مختلف است.

وی در خصوص سفر‌های ارزان نیز توضیح داد: بسته‌ای برای سفر‌های ارزان را آماده کردیم که در دولت به تصویب نرسید، اما طرح دیگری را در قالب پلتفرمی همراه با تخفیفات آژانس‌های مسافرتی در نظر گرفته‌ایم که امیدواریم در دولت به تصویب برسد.