مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم انتخاب ایمن و صحیح فرآورده‌های غذایی برای دانش‌آموزان، گفت: توجه به نشان ایمنی و مجوز سازمان غذا و دارو، بهترین تضمین برای سلامت و عملکرد ذهنی دانش‌آموزان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، عبدالعظیم بهفر با اشاره به فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: انتخاب فرآورده‌های غذایی سالم و دارای نشان تأیید سازمان غذا و دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین انرژی و ارتقای تمرکز دانش‌آموزان دارد.

وی به لزوم دقت خانواده‌ها در خرید اقلام صبحانه و میان‌وعده دانش‌آموزان اشاره و خاطرنشان کرد: محصولات دارای برچسب اصالت، تاریخ تولید و انقضا معتبر و نشان استاندارد، از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب ایمن هستند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خانواده‌ها از خرید فرآورده‌های فله‌ای یا محصولاتی که فاقد مشخصات کامل و مجوز بهداشتی هستند، خودداری کنند؛ چرا که این محصولات می‌توانند سلامت دانش‌آموزان را به خطر بیندازند.

بهفر یادآور شد: لبنیات پاستوریزه، آبمیوه‌های دارای مجوز معتبر، نان‌های بسته‌بندی سبوس‌دار و میان‌وعده‌هایی مانند مغز‌ها و میوه‌های تازه، از جمله گزینه‌هایی هستند که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای، ایمنی لازم را نیز برای مصرف دانش‌آموزان دارند.

وی در پایان بر اهمیت فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها و مدارس تأکید کرد و گفت: هدف اصلی سازمان غذا و دارو، فراهم‌کردن بستری است که دانش‌آموزان بتوانند با اطمینان از ایمنی مواد غذایی مصرفی، روزی پرانرژی و همراه با تمرکز آغاز کنند.

برچسب ها: سلامت دانش آموزان ، صبحانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مدارس باید سالن ناهارخوری مجهز و بزرگ داشته باشن
۰
۰
پاسخ دادن
