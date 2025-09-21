باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، عبدالعظیم بهفر با اشاره به فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: انتخاب فرآوردههای غذایی سالم و دارای نشان تأیید سازمان غذا و دارو، نقش تعیینکنندهای در تأمین انرژی و ارتقای تمرکز دانشآموزان دارد.
وی به لزوم دقت خانوادهها در خرید اقلام صبحانه و میانوعده دانشآموزان اشاره و خاطرنشان کرد: محصولات دارای برچسب اصالت، تاریخ تولید و انقضا معتبر و نشان استاندارد، از مهمترین معیارهای انتخاب ایمن هستند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خانوادهها از خرید فرآوردههای فلهای یا محصولاتی که فاقد مشخصات کامل و مجوز بهداشتی هستند، خودداری کنند؛ چرا که این محصولات میتوانند سلامت دانشآموزان را به خطر بیندازند.
بهفر یادآور شد: لبنیات پاستوریزه، آبمیوههای دارای مجوز معتبر، نانهای بستهبندی سبوسدار و میانوعدههایی مانند مغزها و میوههای تازه، از جمله گزینههایی هستند که علاوه بر ارزش تغذیهای، ایمنی لازم را نیز برای مصرف دانشآموزان دارند.
وی در پایان بر اهمیت فرهنگسازی در میان خانوادهها و مدارس تأکید کرد و گفت: هدف اصلی سازمان غذا و دارو، فراهمکردن بستری است که دانشآموزان بتوانند با اطمینان از ایمنی مواد غذایی مصرفی، روزی پرانرژی و همراه با تمرکز آغاز کنند.