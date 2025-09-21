باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با برگزاری دو دیدار ادامه یافت. در یکی از این دیدارها، تیم‌های بورنموث و نیوکاسل در ورزشگاه دین کورت به مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا امتیازات بین دو تیم تقسیم شود.

در دیدار دیگر ساندرلند و آستون ویلا به مصاف هم رفتند. نیمه اول این بازی بدون گل پایان یافت، اما در نیمه دوم هر دو تیم بازی هجومی را در دستور کار قرار دادند و بار‌ها روی دروازه یکدیگر موقعیت ایجاد کردند تا اینکه میهمان موفق به گلزنی شد.

در دقیقه ۶۹، آستون ویلا توسط متی کش و با پاس بوبکار کامارا به گل رسید. ساندرلند، ملقب به «گربه‌های سیاه» که پس از هشت سال به لیگ برتر بازگشته، با تلاش فراوان توانست توسط ویلسون ایزیدو بازی را به تساوی بکشاند. در ادامه تلاش‌های دو تیم برای زدن گل پیروزی ثمری نداشت و در نهایت بازی با نتیجه تساوی یک بر یک پایان یافت.