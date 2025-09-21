باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الجزیره در گزارشی پیرامون به رسمیت شناختن کشور فلسطین نوشت: اگر اعضای سازمان ملل این هفته در نشست مجمع عمومی «به رسمیت شناختن فلسطین بهعنوان یک کشور» را تصویب کنند، این موضوع به عنوان یک نقطه عطف دیپلماتیک و سیاسی تلقی خواهد شد و میتواند فشار بینالمللی بر اسرائیل را افزایش دهد.
به رسمیت شناختن، در واقع نوعی حمایت سیاسی از حاکمیت فلسطین را نشان میدهد و تلاش برای دستیابی به راهحل دو کشوری را تقویت میکند، هرچند که به تنهایی و در عمل، یک کشور کاملاً کارآمد را ایجاد نمیکند.
فلسطین در حال حاضر دارای وضعیت «کشور ناظر غیر عضو» در سازمان ملل متحد است، عنوانی که در سال ۲۰۱۲ به آن اعطا شد. اگر فلسطین این هفته در مجمع عمومی به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شود، این امر میتواند راه را برای عضویت کامل آن هموار کند. هرچند که عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل مستلزم تایید شورای امنیت است و در شورای امنیت نیز آمریکا میتواند از حق وتوی خود استفاده کند.
از آن جایی که به رسمیت شناختن فلسطین از نظر حقوق بینالملل به آن مشروعیت بیشتری میدهد، این امر میتواند به آن کمک کند که پروندههای مربوط به اشغال توسط اسرائیل و جنایات جنگی را راحتتر در نهادهای بینالمللی مانند دیوان کیفری پیگیری کند. علاوه بر این، کشورهایی که فلسطین را به رسمیت میشناسند، ممکن است مأموریتهای دیپلماتیک ایجاد یا ارتقا دهند و کمک یا حمایت سیاسی را افزایش دهند.
با این حال، اقداماتی از این دست واقعیتهای میدانی را تغییر نمیدهد. اسرائیل کنترل نظامی خود را بر کرانه باختری اشغالی حفظ کرده و شهرکسازیهای خود را گسترش داده است. اسرائیل همچنین همچنین غزه را محاصره کرده است و در حال حاضر حدود دو سال است که به نسلکشی در آن ادامه میدهد.
انگلیس، کانادا و استرالیا امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و آن را روشی برای احیای راه حل دو کشوری دانستند. قرار بود این سه کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل این تصمیم خود را به صورت عمومی اعلام کنند؛ اما امروز در اقدامی تاریخی و پیش از نشست، تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین را اعلام کردند.
وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از این اقدام استقبال کرد و شناسایی رسمی کشورش را گامی تاریخی و برگشتناپذیر در مسیر استقلال و راهحل دو کشوری دانست.
