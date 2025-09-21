باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان با اشاره به کمبود آب گفت: با توجه به میزان و مقدورات آبی که داریم، ضرورت دارد الگوی کشت پاییزه تعریف شود تا تولید کشاورزی رونق بگیرد و مشکل تامین آب نداشته باشیم.

وی بر اهمیت کشت‌های گلخانه‌ای تأکید کرد و افزود: باید به سمت ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای پیش برویم و بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. این نوع کشت تولید پایدار و بهره‌وری بالایی دارد و یکی از اولویت‌های سند توسعه استان است.

درمنان با بیان کمبود نهاده‌های دامی اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم اتخاذ شود تا کشاورزان و دامداران در تأمین نهاده‌ها با مشکل مواجه نشوند. نهاده‌ها نقش مستقیم در سلامت دام و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات دامی دارند.

فرماندار خرم‌آباد همچنین بر پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان در حوزه بذر کشاورزی تأکید کرد: پیگیری مطالبات و همکاری بین‌بخشی برای تحقق سند توسعه راهبردی استان باید طبق برنامه زمانبندی و تعهد شهرستان انجام شود.