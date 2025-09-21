تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار مقابل تیم فوتبال پیکان با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان از سری رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، شاگردان ساپینتو مقابل شاگردان سعید دقیقی به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند.

گل: کسری طاهری ۲ بار (پیکان)، یاسر آسانی ۲ بار (استقلال تهران)

کارت قرمز: میلاد باقری (پیکان)

گزارش نیمه اول بازی

در دقیقه ۲۲ این دیدار دفع توپ نامناسب استقلالی‌ها در سمت راست توپ را به بازیکنان پیکان رساند و توپ ارسالی از سوی شاگردان دقیقی به محوطه جریمه پس از اشتباه عارف آقاسی به محسن آذرباد رسید و او توپ را به کسری طاهری رساند تا با یک ضربه بغل پا توپ به تور دروازه حبیب فرعباسی بچسبد.

در دقیقه ۲۵ این دیدار خطای کف پای میلاد باقری روی ساق پای منیر الحدادی هر چند در ابتدا با کارت زرد داور رو‌به‌رو شد، اما پس از بررسی کمک داور ویدیویی، در نتیجه با کارت قرمز پیام حیدری به بازیکن پیکان، همراه شد.

این پایان کار نبود و در دقیقه ۷+۴۵ توپ زیبای ارسالی از سوی مونیر الحدادی به سمت چپ دروازه پیکان رفت و یاسر آسانی صاحب توپ شد و با یک حرکت انفرادی و ضربه بغل پای زیبا، گل اول استقلال در این دیدار را به ثمر رساند.

گزارش نیمه دوم بازی

در دقیقه ۴۸ این دیدار اشتباه فاحش عارف آقاسی کار دست استقلال داد و پاس گل مدافع استقلال به مهاجم پیکان باعث شد کسری طاهری در موقعیت تک به تک با فرعباسی قرار گیرد و با دریبل این دروازه‌بان گل دوم پیکان را به ثمر برساند.

این بازی باز هم گل داشت و دقیقه ۸۰ یاسر آسانی از روی نقطه پنالتی گل دوم استقلال تهران را روانه دروازه احمد گوهری کرد تا استقلال و پیکان به تساوی ۲ بر ۲ برسند. خطای هند بازیکن پیکان با حرکت تهاجمی روزبه چشمی به دست آمد.

ترکیب استقلال

ریکاردو ساپینتو در این دیدار با ترکیب حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی، داکنز نازون (سعید سحرخیزان)، منیر الحدادی (امیرمحمد رزاقی نیا)، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی (محمدرضا آزادی)، ابوالفضل جلالی (حسین گودرزی)، یاسر آسانی و مهران احمدی پا به میدان گذاشت.

ترکیب پیکان

سعید دقیقی در این دیدار احمد گوهری، میلاد باقری، فراز امامعلی (امید فهمی)، سجاد جعفری (محمدعلی فرامرزی)، فرید امیری، میثم تیموری، شاهین توکلی، محسن آذرباد (عرفان جمشیدی)، نیما انتظاری، افشین صادقی (منصور باقری) و کسری طاهری را روانه میدان کرد.