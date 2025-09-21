معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: در تصمیم‌گیری‌ها درخصوص قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی و مصالح مردم اصل و اساس باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه تنظیم بازار با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقه جهانی اظهار کرد:این قهرمانی با اختلافی نسبت به سایر رقبا به دست آمد، ورزشکاران ما در تمامی مسابقات روحیه پهلوانی و اخلاقی خود را حفظ کردند و حتی هیچ عکس‌العملی در برابر برخی بی‌اخلاقی از سوی رقبای خود بروز ندادند. این ورزشکاران می‌توانند الگویی برای جوانان کشورمان باشند.

وی ادامه داد: ما به دنبال پهلوان پروری هستیم، البته منظور این نیست که دنبال قهرمانی نیستیم بلکه قهرمانی بدون رعایت اخلاق و روحیه پهلوانی در راهبرد ما وجود ندارد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان گفت: معلمان و اساتید دلسوز و متعهد نسل‌های آینده کشور را تربیت می‌کنند. ما باید تلاش کنیم نشاط و شادابی دانش‌آموزان را حفظ کرده تا آنها در مسیر تعالی کشور گام بردارند.

عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است، گفت: باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی را بگیریم و در این زمینه منافع ملی و مصالح مردم باید اصل و اساس باشد. باید عوامل اصلی گرانی برخی کالا‌ها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالا‌ها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از اتاق اصناف و تولیدکنندگان بابت برگزاری نمایشگاه‌های لوازم‌التحریر در استان‌های مختلف با ارائه تخفیف به مردم تشکر کرد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت بازار برنج و مرغ و قیمت این دو کالا، گزارش درباره قیمت کالا‌های منتخب، گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های توزیع لوازم‌التحریر و گزارشی از بازرسی‌های سازمان تعزیرات ارائه شد.

براساس گزارش بازرسی‌ها، تا تاریخ ۲۶ شهریور ۱۶ هزار گشت از ۹۰ هزار واحد صنفی بازرسی کرده‌اند همچنین بیش از ۴۵هزار پرونده درباره تخلف در زمینه فروش نان تهیه شده است.

در مجموع ۳۰۰ هزار پرونده تعزیرات تشکیل شده است که ۴۸ هزار پرونده درخصوص کالا‌های اساسی بوده است.

همچنین در این جلسه مصوب شد که قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه ۳۰ درصد افزایش یابد و سهم یارانه ریالی آنها اصلاح شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار وزرای دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت و مدیران دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: جلسه تنظیم بازار ، معاون اول رئیس جمهور
