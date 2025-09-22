نخست وزیر رژیم اسرائیل تهدید کرد که این رژیم به گسترش شهرک‌سازی‌های خود ادامه می‌دهد و از ایجاد کشور فلسطینی جلوگیری می‌کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل ادعا کرد که پاسخ تل‌آویو به تصمیم کشور‌های کانادا، انگلیس و استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین در حال حاضر اعلام نمی‌شود و پس از بازگشت او از آمریکا در هفته آینده خواهد بود.

نتانیاهو در یک بیانیه ویدیویی، ضمن ابراز خشم از اقدام امروز انگلیس، کانادا و استرالیا گفت: «من پیام روشنی برای رهبرانی دارم که پس از هفتم اکتبر، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند: شما پاداش بزرگی به تروریسم می‌دهید.» او مدعی شد: «این اتفاق نخواهد افتاد. یک کشور فلسطینی در غرب اردن تأسیس نخواهد شد.»

نتانیاهو در ادامه ضمن تهدید برای گسترش تجاوزگری‌های خود، گفت: «در واقع، ما شهرک‌سازی یهودیان را در کرانه باختری دو برابر کردیم و به این مسیر ادامه خواهیم داد.»

انگلیس، کانادا و استرالیا امروز (یکشنبه) رسماً فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند. این اقدام به معنای افزایش حمایت‌های سیاسی از فلسطین خواهد بود و می‌تواند مسیر آن برای عضویت کامل در سازمان ملل را هموارتر کند؛ با این حال اقداماتی از این دست تا حد زیادی در شرایط فعلی نمادین است و واقعیت‌های میدان جنگ از جمله نسل‌کشی و قحطی در غزه را متوقف نخواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: به رسمیت شناختن فلسطین ، نتانیاهو ، رژیم اسرائیل
