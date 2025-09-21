برف در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۴ قله سبلان و ارتفاعات آلوارس در استان اردبیل را سفیدپوش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اداره کل هواشناسی استان اردبیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد؛ در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی و کاهش محسوس دما، بارش برف، نواحی مختلفی از کوه سبلان از جمله پیست اسکی آلوارس در دامنه سبلان و شهرستان سرعین را سفیدپوش کرد.

در حال حاضر تمام شهرستان های مناطق شمالی و مرکزی استان اردبیل تحت حاکمیت سامانه بارشی است و از امشب، بارش در مناطق جنوبی استان نیز آغاز می شود.

در شبانه روز گذشته شهرستان پارس آباد مغان در شمال استان اردبیل با ۱۴ میلیمتر بارش و شهرستان نیر در نواحی مرکزی این استان با ۲ میلیمتر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین باران را تجربه کرده اند.

کوه سبلان با ارتفاع چهار هزار و ۸۱۱ متر از سطح دریا در حدود ۴۰ کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد.

سبلان نماد صلابت و زیبایی محسوب می‌شود و برف نشسته بر قله‌ها و دامنه‌های آن، سرچشمه منابع آب و تامین کننده نیاز مردم چندین شهرستان از جمله اردبیل، مشگین‌شهر، نیر، سرعین، سراب و هریس است.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و اغلب مناطق مرکزی و جنوبی آن سردسیر است.

منبع ایرنا