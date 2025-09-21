باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مهمدی در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به مدال نقره رسید.

مهمدی، در دور اول با نتیج ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحلعه با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

او در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ ا سد دیوید لوسنزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به مدال نقره رسید.